Argentina se avanza a la tormenta en primera práctica con Senesi

Con la llegada el sábado del defensor Marcos Senesi, Lionel Scaloni tiene en Kansas City a todos sus soldados para el asalto de Argentina a la cuarta estrella en el Mundial de Futbol 2026.

Senesi, que sustituye al lesionado Leonardo Balerdi, tuvo pocas horas para descansar del vuelo desde Europa antes de unirse al grupo en una sesión de entrenamiento matinal.

La práctica estaba programada en la tarde, como viene ejercitándose habitualmente la Albiceleste, pero Kansas City se preparaba para la llegada de fuertes tormentas en ese horario.

Los organizadores del Fan Fest también reprogramaron la actuación de la banda The Chainsmokers por el amenazante pronóstico, que incluye la posibilidad de fuertes vientos, caída de granizo e incluso de tornado en la región.

Lionel Messi y sus compañeros se están teniendo que adaptar al extremadamente variable clima de Kansas City, donde las altas temperaturas y humedad dan paso súbitamente a aguaceros o al estruendo de los truenos.

La mañana del sábado avanzaba también lluviosa en las instalaciones del Sporting Kansas City hasta la aparición de un sol abrasador, bajo el cual se ejercitaron los jugadores de Scaloni.

Hasta el momento las previsiones son más benignas para el martes, cuando Argentina arrancará la defensa del título frente a Argelia en el Arrowhead Stadium, el hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL.

"Uno siempre tiene esperanza"

Sobre el césped, Messi disfruta de su sintonía con el plantel con el que se embarcará en el sexto Mundial de su carrera, uno de los récords a su alcance en esta edición.

Scaloni aún debe definir quién será el acompañante ofensivo del gran capitán. Julián Álvarez sigue evolucionando favorablemente de su problema de tobillo y, si no estuviera al máximo nivel, entraría en acción Lautaro Martínez.

Emiliano "Dibu" Martínez, en rehabilitación de una fractura en un dedo de la mano derecha, trabaja a contrarreloj para defender el arco frente a Riyad Mahrez y el resto de amenazas argelinas.

El mayor dolor de cabeza de Scaloni es la línea defensiva, por la sobrecarga de gemelo que padece su único lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico.

La posible ausencia del carrilero del Olympique de Lyon, que sigue trabajando aparte del grupo, fue clave para la elección de Senesi para completar el plantel.

El zaguero zurdo, que puede permitir desplazar al lateral a Lisandro Martínez o Facundo Medina, aterrizó de noche en Kansas City y su primer mensaje fue para su compañero Leonardo Balerdi, fuera del Mundial por una lesión muscular en su pierna derecha.

"Quiero mandar un abrazo al Flaco, es una situación difícil para él", dijo Senesi a la prensa en el aeropuerto.

"Yo estoy muy contento de esta oportunidad y quiero tratar de disfrutarlo al máximo", afirmó el defensa, que se ganó el puesto tras una brillante campaña en el Bournemouth.

La llamada de Scaloni, que se tomó cinco días para elegir al relevo de Balerdi, encontró a Senesi pasando unas vacaciones en Ibiza junto a su novia, la futbolista inglesa Kelci Rose.

"Estaba entrenándome a la expectativa. Obviamente no tuve contacto de nada hasta último momento", señaló.

"Uno la esperanza siempre la tiene y yo la tuve hasta el último momento", explicó el defensa, que también se refirió al vídeo que su pareja grabó y subió a redes en el momento de la llamada de Scaloni.

"Fue algo espontáneo, del momento. Ella estaba filmando porque se estaba cambiando, lo normal y justo me entró la llamada", relató.