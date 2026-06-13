Miles llenan Paseo de la Reforma en el desfile mundialista “La pelota vuelve a casa”

La fiebre por el Mundial 2026 tomó este sábado las calles de la Ciudad de México. Miles de personas se congregaron sobre Paseo de la Reforma para presenciar el Gran Desfile Mundialista “La pelota vuelve a casa”, un espectáculo que combinó fútbol, cultura popular, tradiciones mexicanas y música en uno de los principales corredores de la capital.

Desde poco después de las 13:00 horas, la Glorieta de la Diana Cazadora se convirtió en el punto de partida de una celebración que recorrió tres kilómetros hasta el Monumento a la Revolución. Más de 1,400 participantes, entre músicos, bailarines, artistas y personajes caracterizados, dieron vida a una colorida procesión que atrajo a familias provenientes de distintas alcaldías y estados del país.

El desfile abrió con una representación inspirada en el ancestral Juego de Pelota, acompañada por danzantes prehispánicos y una ofrenda monumental dedicada a figuras históricas del fútbol mundial como Pelé, Ferenc Puskás y Paolo Rossi. A lo largo del recorrido desfilaron también catrinas, una trajinera de Xochimilco, chinelos, caporales y alebrijes gigantes, además de figuras monumentales de ajolotes, colibríes y cacomixtles.

La diversidad cultural del país estuvo representada por delegaciones de las 32 entidades federativas, que mostraron sus trajes típicos y expresiones artísticas ante miles de asistentes. La celebración incorporó además referencias a las selecciones participantes en la Copa del Mundo mediante bicicletas decoradas y globos monumentales con las banderas de los países que competirán en el torneo.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a los mundiales celebrados en México. La imagen oficial de México 70 volvió a recorrer las calles de la capital, acompañada por una representación del histórico festejo de Pelé tras conquistar la Copa del Mundo. También hubo espacio para recordar el Mundial Femenil de 1971, con la participación de exfutbolistas mexicanas que fueron ovacionadas por el público.

La nostalgia continuó con referencias al Mundial de México 86, incluida una recreación de la célebre “Mano de Dios” de Diego Armando Maradona y la presencia de Pique, la mascota de aquella justa mundialista.

En la recta final, el desfile se transformó en una auténtica postal chilanga. Personajes inspirados en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, organilleros, luchadores, pachucos y vendedores tradicionales compartieron espacio con uno de los momentos más celebrados de la jornada: el paso de Sonido La Changa, que convirtió Reforma en una gran pista de baile al aire libre.

El cierre estuvo marcado por una batucada acompañada por gigantescos globos de Quetzalcóatl y un ajolote monumental, que pusieron el broche final a una fiesta donde la cultura popular y el fútbol se fusionaron para celebrar la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Foto: Eric Lugo/EEAlexLpzRmz

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Foto: Eric Lugo/EE