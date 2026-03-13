Trump asegura que el Ejército de EU bombardeo la isla estratégica de Jark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el Ejército estadounidense ha efectuado un bombardeo sobre la estratégica isla de Jark, en Irán, si bien señaló que no ha atacado su infraestructura petrolera "por decencia".

"Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Próximo y ha destruido por completo todos los objetivos militares de la joya de la corona de Irán, la isla de Jarg", anunció en Truth Social, donde aseguró que "por decencia, (ha) decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla".

El inquilino de la Casa Blanca amenazó en cambio con "reconsiderar" la ejecución de ataques contra la industria petrolera de la isla si Irán u otro país interviene en "el paso libre y seguro" de los buques por el estrecho de Ormuz.