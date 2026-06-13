Corea del Norte afirma que su condición nuclear es "irreversible"

Corea del Norte afirmó que su condición de Estado con armas nucleares es "irreversible", y rechazó los llamados a la desnuclearización.

La declaración del Norte se da después de una reunión trilateral entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos el viernes en Tokio, donde los tres aliados reafirmaron su compromiso con la "desnuclearización completa", según la cancillería surcoreana.

"La retórica insulsa de Estados Unidos y sus fuerzas vasallas contra la RPDC (Corea del Norte) nunca podrá afectar la posición irreversible de la RPDC como Estado con armas nucleares", indicó un portavoz no identificado en un comunicado publicado en la agencia oficial KCNA.

"La desnuclearización es un asunto irreversiblemente concluido", agregó.

Pyongyang ha insistido en que no abandonará su arsenal nuclear, al señalar que es esencial para disuadir ataques en su contra.

El portavoz también citó la venta de armas estadounidenses a Corea del Sur y Tokio como una justificación para el programa norcoreano de armas nucleares, el cual calificó como una "fuerte garantía de seguridad" para la paz y la estabilidad regionales.