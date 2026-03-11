Inflación en Estados Unidos se mantiene estable en 2.4% interanual durante febrero

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en febrero, en 2.4% interanual, según datos oficiales publicados este miércoles, en línea con lo esperado por analistas.

El índice de precios al consumidor (CPI) divulgado este miércoles recoge datos previos al estallido de la guerra en Oriente Medio, que ha provocado en los últimos días un fuerte aumento de los precios del petróleo.

La subida de febrero fue igual al 2.4% interanual registrado el mes anterior.

En la medición mes a mes, el índice de precios avanzó 0.3%, también en línea con las expectativas del mercado.

Se registraron aumentos en rubros como atención médica, educación, tarifas aéreas y muebles del hogar, según el Departamento de Trabajo.

En cambio, hubo una disminución de los precios de los vehículos usados, de los seguros de vehículos, así como de las comunicaciones y el cuidado personal.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos, aumentó en febrero un 2.5% interanual.