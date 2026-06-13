Shell enviará a Trinidad y Tobago gas de yacimiento concesionado en Venezuela

La empresa Shell podrá extraer gas natural del yacimiento Loran en aguas venezolanas y exportarlo a Trinidad y Tobago para su procesamiento, anunció el viernes el ministro de Energía trinitense, Roodal Moonilal.

El anuncio de un acuerdo entre la petrolera británica y Trinidad y Tobago ocurre días después de que Venezuela otorgara una licencia a Shell para explotar y exportar gas natural de yacimientos en el campo Loran, en el marco de la reforma a la ley de hidrocarburos impulsada meses atrás por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Moonilal dijo ante un comité del parlamento de su país que Shell podrá exportar a Trinidad el 100% del gas que obtenga en la fase uno de explotación del yacimiento Loran, para procesarlo en la planta de Beachfield.

Este yacimiento cuenta en su primera fase con 48,140 millones de metros cúbicos de gas natural para exportar.

"Esto tiene una consecuencia enorme para nuestro sector energético y la economía de Trinidad y Tobago", señaló el ministro sobre el acuerdo con Shell que aún tiene que ser aprobado por su gobierno.

"Esta firma refleja el compromiso continuo de nuestro socio histórico, Shell, de trabajar en Trinidad y Tobago y Venezuela para ayudar a impulsar proyectos, capacidades e infraestructura que puedan apoyar nuestro desarrollo mutuo", agregó Moonilal.

La mandataria venezolana dijo el viernes que la adjudicación de este yacimiento a Shell representa "un paso muy importante" en el desarrollo gasífero y exportación de gas en su país.

Venezuela y Trinidad y Tobago firmaron en 2023 un acuerdo con Shell para la producción y exportación de gas de otro yacimiento, el Dragón, que cuenta con 120.000 millones de metros cúbicos de gas, y que ha operado intermitentemente en medio del embargo petrolero impuesto por Estados Unidos a Venezuela en 2019.

Rodríguez, que asumió las riendas del poder en Venezuela tras la captura en enero de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense, ha suscrito acuerdos con varias de las principales petroleras del mundo, entre ellas la británica BP y la española Repsol.

El yacimiento de gas Loran-Manatee, situado al sureste de Trinidad, es un enorme reservorio transfronterizo de gas natural que se extiende a lo largo de la frontera marítima entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha flexibilizado las sanciones contra Venezuela.