Quintana Roo alcanza el primer lugar nacional en vacunación y supera la meta programada: Mara Lezama

Más de 330 mil dosis aplicadas y un cumplimiento del 277 % de la meta programada consolidan al estado como referente en protección de la salud

Cancún.- Quintana Roo se posicionó en el primer lugar nacional en aplicación de vacunas al alcanzar más de 330 mil dosis administradas de las 119 mil 212 programadas durante la Jornada Nacional de Vacunación, rebasando con ello la meta al 277 por ciento, resultado que refleja el fortalecimiento de las acciones preventivas y el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para proteger la salud de la población.

Este logro refleja la visión impulsada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa para acercar los servicios de salud a las y los quintanarroenses, así como la estrecha coordinación con el Gobierno de México para ampliar la cobertura de vacunación en todo el territorio estatal.

El secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, precisó que durante esta estrategia, que comenzó como Semana Nacional de Vacunación y se amplió a una Jornada de más de un mes, se aplicaron 15 tipos de vacunas contempladas en el Esquema Nacional de Vacunación, dirigidas a niñas, niños, adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas y grupos con factores de riesgo, garantizando una protección amplia contra diversas enfermedades prevenibles.

Para lograr su distribución, la Secretaría Estatal de Salud fortaleció de manera estratégica la capacidad operativa mediante la contratación de personal temporal que se sumó a las brigadas de vacunadoras y vacunadores. Asimismo, se reforzó la movilidad de los equipos de salud con unidades destinadas a su traslado, lo que permitió recorrer comunidades urbanas y rurales de los 11 municipios.

De igual forma, se fortaleció la red estatal de distribución de biológicos con la incorporación de dos camiones Thermo King especializados, equipados para garantizar la conservación adecuada de las vacunas durante su transporte, ya que es necesario mantener una temperatura controlada entre 4 y 8 grados centígrados a fin de preservar su capacidad y asegurar su efectividad.

La gobernadora Mara Lezama reconoció el esfuerzo extraordinario de las y los vacunadores, personal de enfermería, brigadistas, promotores de salud y trabajadores del sector salud, que desde el 25 de abril y hasta el 31 de mayo estuvieron en los módulos itinerantes, en centros de trabajo, en centros de salud, hospitales y caminando por colonias y comunidades para llevar las vacunas de manera gratuita, segura y oportuna a la población.

Por su parte, el secretario Flavio Carlos Rosado destacó que este logro es resultado del trabajo en equipo y de una visión que pone a las personas en el centro de las decisiones, como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Finalmente, reiteró que la vacunación continúa siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades y proteger a la población, por lo que la Secretaría Estatal de Salud mantiene acciones permanentes para acercar los servicios preventivos a cada punto del estado.