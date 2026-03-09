Inflación en México volvió a salir del objetivo del Banxico; se aceleró a 4.02% anual en febrero

Luego de meses dentro del objetivo del Banco de México (Banxico), la inflación a los consumidores se aceleró en febrero pasado, con lo que alcanzó su nivel más alto desde junio del 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En febrero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un avance mensual de 0.50%, mientras que en comparación anual presentó una tasa de 4.02 por ciento.

Así, la inflación salió del objetivo del banco central de 3% +/- 1 punto porcentual y se ubicó en su mayor nivel desde junio del 2025, cuando los precios incrementaron 4.32 por ciento.

A inicios del año, la inflación se vio presionada por los cambios fiscales que entraron en vigor y afectaron el precio de algunos productos, como cigarros, bebidas azucaradas como refrescos, jugos y similares, así como las bebidas "light" o "cero".

Este impacto, de acuerdo con las minutas de la última reunión del Banxico, sería temporal y fue considerado como "reducido y focalizado".

Actualmente, la institución central pausó sus movimientos en su tasa de interés, la cual se encuentra en 7 por ciento. Se espera que en su próxima reunión se mantenga la tasa.

La presión en subyacente

Dentro del informe del Inegi se observó que las presiones para la inflación se dieron en el rubro subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles.

En febrero pasado, el índice subyacente presentó una variación de 4.50% en comparación anual.

Dentro de este, los precios de las mercancías incrementaron 4.55%, mientras que del lado de mos servicios, estos se encarecieron en 4.65 por ciento.

El rubro no subyacente, por su parte, se ubicó en 2.44% anual en febrero pasado.

Al interior de este, los precios de los agropecuarios aumentaron en 4.50%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno en 0.89 por ciento.

¿Qué productos afectaron a la cartera?

Por incidencia, estos fueron los productos con precio al alza en comparación mensual que más golpearon los bolsillos de los mexicanos:

Jitomate 22.51%

Papa y otros tubérculos 20.86%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.80%

Vivienda propia 0.28%

Tomate verde 18.89%

Limón 25.97%

Plátanos 10.79%

Otros alimentos cocinados 0.86%

Cigarrillos 2.27%

Restaurantes y similares 0.53%

Por el otro lado, estos fueron los productos que reducieron su precio en comparación mensual y que le dieron alivio a la cartera, ordenados por incidencia: