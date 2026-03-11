Oscar 2026: Sinners y One Battle After Another se enfrentan por los principales premios

Ya en la recta final, a muy pocos días de la gran gala en Hollywood, la contienda por los Oscar 2026 está marcada por un duelo entre dos filmes: One Battle After Another (Una batalla tras otra), de Paul Thomas Anderson, la favorita y Sinners (Pecadores), dirigida por Ryan Coogler, la cual sorprendió al registrar un récord con el mayor número de nominaciones a los premios de la Academia.

Durante esta temporada de premios a lo mejor del séptimo arte, expertos, fanáticos y curiosos han seguido de cerca los resultados de galardones como Critics Choice Awards, los Globos de Oro y los BAFTA para poder perfilar a quiénes se llevarán las codiciadas estatuillas doradas.

Al inicio de la temporada de reconocimientos cinematográficos de este año, el thriller protagonizado por Leonardo DiCaprio parecía dominar en categorías clave y se había colocado como la favorita a los Premios Oscar.

Sin embargo, no se pueden descartar algunas sorpresas que ocurrieron en las últimas semanas.

Sinners remontó en las últimas premiaciones al conseguir el galardón al mejor reparto en los Actor Awards (antes SAG) que entrega SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists), mientras que su protagonista, Michael B. Jordan fue reconocido como mejor actor, superando al favorito Timothée Chalamet.

El filme de vampiros también sumó varios reconocimientos en los NAACP Image Awards y consiguió un ACE Eddie Award como mejor montaje en película de ficción.

¿Cómo van las premiaciones al cine en 2026?

Critics Choice Awards

La edición 31 de los premios de la crítica que se entregaron el pasado 4 de enero, en el Barker Hangar, en Santa Mónica, California, marcó cierta pauta para posicionar a One Battle After Another como la favorita, seguida por Sinners.

One Battle After Another recibió los premios a mejor película, mejor director, mejor guion adaptado.

Sinners obtuvo cuatro galardones: Mejor intérprete joven (Miles Caton), mejor reparto, mejor guion original, mejor música (Ludwig Göransson).

Hamnet ganó el premio a la mejor actriz para Jessie Buckley.

Marty Supreme ganó en la categoría de mejor actor para Timothée Chalamet, el favorito para llevarse el Oscar.

Weapons se llevó el reconocimiento en la categoría de Mejor actriz de reparto.

El premio a mejor película de habla no inglesa fue para El agente secreto.

Frankenstein de Guillermo del Toro obtuvo los premios a mejor actor de reparto (Jacob Elordi), diseño de vestuario, diseño de producción y el reconocimiento a mejor maquillaje y peluquería.

Valor Sentimental obtuvo el premio a mejor actriz de reparto para Elle Fanning.

La película sobre automovilismo F1, estelarizada por Brad Pitt, consiguió el premio a mejor edición y mejor sonido.

El premio de mejor película de animación fue para K-pop Demon Hunters (Las guerreras K-pop), que también se llevó el reconocimiento a mejor canción por Golden,

Globos de Oro

La edición 83 de los Globos de Oro tuvo lugar el domingo 11 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California.

La gala, conducida por la comediante Nikki Glaser, premió a las mejores producciones de cine y televisión, con Hamnet ganando mejor película dramática.

El thriller político de Paul Thomas Anderson que llegó a la premiación con nueve nominaciones fue la que más galardones se llevó en la noche, tras haberse impuesto en cuatro categorías: mejor guion mejor dirección, mejor actriz de reparto (Teyana Taylor), mejor película de comedia o musical.

En tanto, Sinners solo ganó dos premios en las categorías de mejor banda sonora y mayor logro cinematográfico en taquilla.

Marty Supreme consiguió de nuevo el premio a mejor actor (musical o comedia) para Timothée Chalamet.

El reconocimiento a mejor actriz de drama fue para Jessie Buckley por Hamnet y el premio a mejor actor de drama fue para Wagner Moura por el filme brasileño El agente secreto. Mientras que el premio a mejor actriz de musical o comedia fue para Rose Byrne por la película If I had legs I’d Kick You.

K-pop Demon Hunters obtuvo de nuevo el premio a mejor película animada y El agente secreto se llevó el premio a mejor película de habla no inglesa.

BAFTA: British Academy of Film and Television Arts

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA, por su sigla en inglés) reconoció a las mejores películas, documentales y cortometrajes de cualquier nacionalidad que se hayan exhibido en los cines británicos durante 2025.

En la edición 79 de los BAFTA Film Awards, que se realizó el pasado 22 de febrero en el Royal Festival Hall del Southbank Centre, en Londres, se continuó con la tendencia marcada en el arranque de la temporada de premiaciones con One Battle After Another brillando en las principales categorías.

One Battle After Another se impuso en seis categorías: mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor cinematografía (Michael Bauman), mejor edición y mejor actor de reparto (Sean Penn).

Sinners obtuvo los premios a mejor guion original, mejor actriz de reparto (Wunmi Mosaku), mejor banda sonora, mejor música original

Hamnet recibió dos premios, de nuevo obtuvo el de mejor actriz (Jessie Buckley) y mejor película británica.

En tanto, Frankenstein se llevó los BAFTA a mejor diseño de vestuario, mejor diseño de producción, y mejor maquillaje y peinado.

El premio de mejor actor fue para Robert Aramayo del filme I Swear; mientras que el reconocimiento a mejor debut de un director, escritor o productor británico fue para la película My Father’s Shadow, escrita por Wale Davies y dirigida por Akinola Davies Jr.

Actor Awards (antes SAG Awards)

La edición 32 de los Actor Awards, antes conocidos como los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), se realizó el domingo 1 de marzo.

Los reconocimientos entregados por SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists) cambiaron un poco la tendencia de la temporada cuando parecía que la carrera por el Oscar ya estaba prácticamente decidida, luego de que Sinners se llevó el premio principal.

El elenco de la película musical de vampiros ganó el reconocimiento a mejor actuación de reparto en cine. Además, Michael B. Jordan fue premiado como mejor actor por su papel protagónico en la cinta de Ryan Coogler.

One Battle After Another obtuvo la estatuilla por mejor actor de reparto para Sean Penn.

El premio para mejor actriz en un rol protagónico fue de nuevo para Jessie Buckley por Hamnet; mientras que el galardón para mejor actriz de reparto fue para Amy Madigan por el filme Weapons.

Mission: Impossible- The Final Reckoning se llevó el premio a mejor elenco de especialistas en escenas de acción.

ACE Eddie Awards

La 76ª edición de los ACE Eddie Awards 2026, que premia la excelencia en montaje de cine y televisión, celebró su gala el 27 de febrero de 2026 en Los Ángeles, destacando películas como F1, Sinners y por supuesto One Battle After Another.

La película de Ryan Coogler se llevó el premio a mejor montaje en película de drama, mientras que el filme de Paul Thomas Anderson ganó el reconocimiento como mejor montaje en película de comedia.

El premio a mejor montaje en película de animación fue para K-pop Demon Hunters.

NAACP Image Awards

La edición 56 de los NAACP Image Awards se celebró en el Pasadena Civic Auditorium, en California, el sábado 28 de febrero.

Los NAACP Image Award son entregados por la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) para honrar a las personas excepcionales negras en el cine, la televisión, la música y literatura, por lo que el filme de One Battle After Another no contó con nominaciones.

Sinners llegó a la ceremonia con ya ocho premios acumulados en instancias previas y sumó tres más durante la transmisión principal de la gala: Mejor película, mejor actor para Michael B. Jordan y mejor Intérprete Revelación para Miles Caton.

Las otras categorías donde ganó fueron: mejor guion mejor dirección mejor actor de reparto (Delroy Lindo), mejor actriz de reparto (Wunmi Mosaku), mejor equipo de especialistas de acción, mejor fotografía para Autumn Durald Arkapaw, mejor elenco en película y mejor banda sonora

Writers Guild Awards

Estos premios son otorgados por el sindicato de guionistas en Estados Unidos para reconocer a lo mejor de la escritura de diversos medios como el cine y la televisión.

La entrega de los Writers Guild Awards se realizó el pasado 8 de marzo, donde el tablero siguió moviéndose entre las dos películas favoritas para los Oscar al entregar el premio a mejor guion original a Sinners (Ryan Coogler), mientras que el premio a mejor guion adaptado fue para One Battle After Another.

Ante estos resultados de la temporada de premiación a lo mejor del cine, algunos expertos han comparado a Sinners con los triunfos vistos en otros años de películas como Crash en 2006 y de Parasite en 2020, los cuales llegaron a la gala de los Oscar con un conjunto de premios muy similar y que finalmente lograron ganarse la estatuilla más importante, pese a no ser consideradas favoritas y contender frente a filmes elaborados por cineastas consagrados.

La edición 98 de los premios Oscar se realizará el domingo 15 de marzo en punto de las 17:00 horas, durante la cual se entregarán las estatuillas en 24 categorías, entre las que destaca este año la nueva adición, "Mejor dirección de Casting", para reconocer la labor de quienes seleccionan a los elencos de las películas.

Este año, la conducción de esta gala estará a cargo otra vez de Conan O'Brien, en espera de sorpresas que puedan atraer a más de los 19.7 millones de espectadores que se registraron en Estados Unidos en la edición pasada.