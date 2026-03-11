Mexicanos necesitaron 4,877 pesos en febrero para acceder a la canasta alimentaria en el entorno urbano

En México, una persona que vive en el entorno urbano necesitó de 4,877 pesos en febrero para poder acceder tanto a la canasta alimentaria como a la de servicios, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte de Líneas de Pobreza mostró que el monto, en el ámbito rural, fue menor. Una persona en las zonas rurales del país necesitó de 3,494 pesos para poder satisfacer sus necesidades.

En comparación anual, el costo de esta canasta alimentaria y no alimentaria creció más que la inflación, que fue de 4.02% en febrero. En el ámbito rural, el incremento fue de 4.6% mientras que en las zonas urbanas fue de 4.5 por ciento.

“En comparación con la inflación general anual, la variación fue superior en 0.6 y 0.5 puntos porcentuales, respectivamente. Al analizar el ritmo de crecimiento de la variación anual de las Líneas de Pobreza por Ingresos respecto al mismo mes del año anterior, aumentó 1.9 puntos porcentuales en el ámbito rural y 1.2 puntos porcentuales en el urbano; previamente estas fueron de 2.7 y 3.4 %, en ese orden”, destacó el instituto.

En ambos ámbitos, el rubro que contribuyó a que incrementara más el precio fue el de la canasta alimentaria, con un aumento de 6.5% anual en el ámbito urbano y de 5.6% en el rural.

En el ámbito urbano, le siguió el rubro de educación, cultura y recreación, con un aumento de 5.9% anual, mientras que el transporte público se encareció en 6% en comparación con febrero de hace un año.

En las zonas rurales, el segundo rubro que más aportó al cambio anual fue el transporte público, con un aumento de 6.6%, seguido de los cuidados personales, con un incremento de 5.5 por ciento.

Jitomate, lo que más se encareció

Del lado de la canasta puramente alimentaria, el Inegi destacó que el precio del jitomate fue el que más se disparó en febrero pasado tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

Así, en el caso de las zonas rurales, el rubro que tuvo mayor peso fue el de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, con un incremento de 7.2% anual. Con esto, una persona gastó alrededor de 423.25 pesos en febrero en ello.

Le siguieron el jitomate, con un aumento de 60.2% anual, y el bistec de res, con 14.2 por ciento.

En el caso del ámbito urbano, nuevamente el rubro de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar tuvo el mayor peso. Aquí, una persona gastó 776.70 pesos en comer fuera de casa.

Igualmente, le siguieron el tomate y el bistec de res.

