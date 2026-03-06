89 Convención Bancaria: Agenda, horarios y ponentes de la reunión clave del sector financiero

La 89 Convención Bancaria se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo, y reunirá a autoridades financieras, líderes de la banca, analistas internacionales y expertos en tecnología para analizar los retos y oportunidades del sistema financiero en México. El encuentro se desarrollará del 18 al 20 de marzo con paneles, conferencias magistrales y la inauguración oficial encabezada por autoridades del gobierno federal.

Bajo el lema “Innovando la banca, construyendo el futuro”, el encuentro organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM) abordará temas como transformación digital, financiamiento sostenible, inclusión financiera, pagos digitales y desarrollo económico.

Autoridades y expertos internacionales entre los principales ponentes

La Convención Bancaria contará con la participación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, funcionarios del gobierno mexicano, reguladores financieros y líderes del sector bancario nacional e internacional.

Entre los participantes destacan Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público; Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México; y Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

También participarán Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México; Jorge Arce, vicepresidente de la ABM y director general de HSBC México; Eduardo Osuna, vicepresidente de la ABM y director general de BBVA México; así como Manuel Romo, director general de Banamex.

El encuentro incluirá además la presencia de especialistas internacionales como Ian Bremmer, presidente y fundador de Eurasia Group; Michael Sandel, profesor de Filosofía Política de la Universidad de Harvard; y Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, quienes abordarán temas de geopolítica, ética económica y liderazgo global.

En el ámbito financiero global participarán representantes de instituciones como Visa, Mastercard, BlackRock y el Banco de Pagos Internacionales (BIS).

Agenda de la 89 Convención Bancaria

Miércoles 18: sostenibilidad, impacto social y lanzamiento de la Fundación de los Bancos

Las actividades del día previo a la inauguración se centrarán en actividades que analicen el papel social del sector financiero, el financiamiento sostenible y el impulso a comunidades más resilientes.

11:00 – 12:00. Panel: Fundaciones de la banca. Participan Sofía Ize Ludlow, directora de Fundación BBVA México; Ricardo Bucio, presidente del CEMEFI; y Carlos Labarthe Costas, presidente de Banco Compartamos. Moderadora: Marcela Orvañanos.

12:05 – 12:35. Financiamiento sostenible: riesgos y oportunidades. Participan Fabrizio López Gallo, director general de Estabilidad Financiera del Banco de México, y Omar Álvarez Cabrera, director corporativo de Administración y Finanzas de BanCoppel.

12:45 – 13:30. La banca como aliada en el desarrollo de comunidades sostenibles. Con Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, y representantes de Banobras.

13:50 – 15:20. Comida – Fundación de los Bancos. Conferencia especial de Michael Sandel.

15:30 – 16:00. Presentación a medios: lanzamiento de la Fundación de los Bancos de México. Participan Emilio Romano, Alisa Romano y Regina García Cuéllar.

16:00 – 16:45. Panel: Empoderamiento económico. Con Gerardo Esquivel, profesor de El Colegio de México; Gonzalo Hernández Licona, del CEEY; e Inés Sáenz Negrete, especialista en sostenibilidad.

17:00 – 18:00. Mujeres a destacar en la banca. Entrega de reconocimientos con participación de Victoria Rodríguez Ceja y María del Carmen Bonilla.

Jueves 19: Innovación financiera, crédito e inauguración oficial

El jueves, cuando se inaugure el encuentro, se enfocará en los retos del sistema financiero, la digitalización del dinero y el papel del crédito para impulsar la economía.

08:30 – 09:55. Desayuno y conferencia de prensa con medios. Incluye la firma del Convenio del Código de Mejores Prácticas de la ABM.

10:00 – 10:50. Panel: El futuro del dinero. Participan Manuel Romo (Banamex), Daragh Maher (HSBC), Othón Moreno (Banxico), Tim Murphy (Mastercard) y Alexandre Tombini (BIS).

11:00 – 11:50. Panel: Crédito a la infraestructura como motor de crecimiento. Con María del Carmen Bonilla, Eugenio Amador Quijano (CFE) y representantes de BlackRock.

12:00 – 12:50. Panel: Productividad y formalización para fortalecer a las PyMEs. Participan Eduardo Osuna (BBVA), Roberto Lazzeri (Nafin-Bancomext), Altagracia Gómez Sierra y Santiago Levy.

13:00 – 13:50. Panel: El cliente al centro. Con Jorge Arce (HSBC México) y Michael Sandel.

Sesión inaugural. 17:00 – 19:05. Sesión plenaria de inauguración. Participan: la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja; el titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora y el presidente de la ABM, Emilio Romano.El mensaje inaugural estará a cargo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La jornada concluirá con un cóctel de networking para los asistentes.

Viernes 20: Inteligencia artificial, geopolítica y liderazgo global

El último día de la convención estará dedicado a conferencias magistrales de especialistas internacionales sobre tecnología financiera, geopolítica y liderazgo.

06:30 – 08:00. Carrera con causa. Actividad deportiva a beneficio de la Fundación de los Bancos.

11:40 – 12:30. Conferencia magistral: Inteligencia artificial y pagos digitales. Impartida por Ryan McInerney.

12:40 – 13:40. Geopolítica y riesgo global. Conferencia de Ian Bremmer, entrevistado por la periodista Gabriela Warkentin.

13:50 – 14:50. Liderazgo global y transformación. Diálogo con Justin Trudeau, moderado por Emilio Romano.

15:00 – 15:30. Cierre de la convención. Mensajes finales del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ángel Cabrera Mendoza y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

Posteriormente se realizará la comida de clausura y una conferencia motivacional del exfutbolista argentino Jorge Valdano, seguida de un concierto de cierre.