Superávit comercial de México con EU bajó 20.5% durante enero

En enero del 2025 el superávit comercial de México con Estados Unidos se redujo 20.5% de forma interanual a 10,930 millones de dólares. Sin considerar los meses del 2020 –debido al impacto atípico del Covid-19– se trató del mayor descenso de la variable desde agosto del 2009 (-21.5%), de acuerdo con cifras publicadas este jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Desde el lado mexicano, la reducción reflejó un bajo dinamismo de las exportaciones con relación a las importaciones, ya que las primeras crecieron 2% a 42,518 millones de dólares, mientras que las segundas subieron 13.1% a 31,587 millones de dólares.

La caída del superávit mexicano en enero fue la segunda al hilo del indicador (en diciembre del 2025 se redujo 2.8%), lo cual es novedoso, pues lo cotidiano especialmente desde la entrada en vigor del (Tratado México-Estados Unidos-Canadá) T-MEC (julio del 2020), había sido observar un crecimiento continuo.

En los 61 meses transcurridos del 2021 hasta enero pasado, el superávit mexicano sólo ha mostrado comparativos negativos en siete ocasiones y nunca dos consecutivos con excepción del último bimestre.

A pesar de haber crecido menos que las compras de productos estadounidenses, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos batieron récord para un mes de enero. En tanto, las importaciones mexicanas crecieron a doble dígito por segundo mes consecutivo.

Primer socio, inamovible

Durante el primer mes del 2026 México afianzó su posición como primer socio comercial de Estados Unidos, con un valor de transacciones por 74,105 millones de dólares, que fue 6.5% mayor al computado en enero del 2024.

El avance es notable, ya que el valor total del comercio de Estados Unidos se contrajo 5.8% a 470,390 millones de dólares, lo que significa que México elevó su cuota de mercado.

El segundo mayor socio comercial de Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, redujo sus transacciones bilaterales con Washington 19.5% a 52,841 millones de dólares. Ese descenso reflejó una reducción de 10.3% de las exportaciones estadounidenses a ese país y un desplome de 26.1% de las exportaciones canadienses.

Presión comercial

Durante el 2025 México acumuló un superávit histórico de 196,913 millones de dólares con Estados Unidos.

Esta cifra es 211% mayor al superávit que detentaba en el 2016, cuando el entonces candidato presidencial Donald Trump hizo parte de su plataforma electoral la promesa de renegociar el entonces vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), quejándose del déficit comercial estadounidense con sus socios del tratado.

La semana pasada, en su Agenda de Política Comercial 2026 la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés) incluyó el déficit comercial estadounidense como una de las preocupaciones a atener en la próxima revisión del T-MEC.

“Estados Unidos no sólo sigue teniendo grandes déficits con México y Canadá, sino que esos déficits también han aumentado desde la entrada en vigor del T-MEC”, dijo la USTR.

El documento de la USTR no plantea medidas para reducir el déficit, pero es una preocupación que volvió a tomar fuerza el año pasado. En julio del 2025 la presidenta de México Claudia Sheinbaum afirmó que el país trabajaba en una propuesta para atender esa inquietud del presidente Trump.

“Se puede disminuir el déficit comercial a partir de distintos mecanismos que no afecten a la economía de México, entonces hemos estado haciendo una serie de propuestas”, dijo en ese momento.