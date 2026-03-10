BBVA sube a 1.8% su estimación para el PIB de México y espera un 2026 más atractivo en el país

BBVA México confía la mejora de su negocio al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del país y al impulso del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el pasado ejercicio, el beneficio neto de BBVA en el país se redujo en un 3.4%, hasta los 5,264 millones de euros. Pese a ello, la ganancia anotada en 2025 supuso algo más de la mitad del total registrado por el grupo.

Este martes, el director general de BBVA México, Eduardo Osuna, anticipó durante la primera sesión de 'Strategic Talks' un 2026 más atractivo.

En este sentido, la entidad bancaria revisó al alza las perspectivas de crecimiento económico para el país en el presente ejercicio, y estima que México elevará su PIB en 1.8%, frente al 0.8% registrado en 2025 debido a "la caída de la inversión privada nacional y pública durante el pasado año", tal y como indicó Osuna.

Escasa penetración del crédito

Entre los atrasos en materia financiera que el responsable de BBVA en el país atestigua, destaca la escasa penetración del crédito. En México, el acceso a este permanece en niveles del 35%, según los datos de BBVA. "Deberíamos de tener alrededor del 70% de penetración de crédito cuando lo vemos comparado con otros países iguales", denunció Osuna.

Los motivos son varios, pero el director general destaca cuatro principales: el desapalancamiento; la informalidad y el uso de efectivo en el país --alrededor del 55% del empleo en México es informal y representa el 25% del PIB, lo que genera "una enorme improductividad en la economía, centrada básicamente en las pequeñas empresas", según Osuna--; la falta de inversión en infraestructura, y un mercado de deuda bastante profundo.

En este contexto, BBVA calcula que cerca del 63% de los adultos en México tienen una cuenta abierta en el sistema financiero y que un tercio de ellas corresponden al banco vasco. Además espera que, al contar el país con 52% de población menor de 35 años, la formación de hogares nuevos y el alza del interés por las finanzas entre los jóvenes alimenten el sistema financiero.

El impulso del Plan México y el T-MEC

Pero si algo marcará la diferencia para el desarrollo de BBVA en el país durante este año es el Plan México. Del programa, que busca elevar la inversión por encima del 25% del PIB y crear 1.5 millones de empleos, Osuna pone de relieve el papel que representarán los avances en infraestructuras, energía, carreteras y digitalización, puesto que las intervenciones que se planteen requerirán de financiación.

Además, el banco presidido por Carlos Torres resaltó la importancia del tratado de libre comercio entre EU y México, pendiente todavía de renovación. "México se está consolidando claramente como el principal socio comercial de los Estados Unidos, tanto en exportaciones como en importaciones", enfatizó el director general de BBVA México.

En cifras, el 81% de las exportaciones de México están dentro del tratado de libre comercio, es decir, exentas de aranceles. Respecto al pasado ejercicio, entre el 30% y el 50% de los envíos, dependiendo la industria, no se incluyeron, según las estimaciones de Osuna.

El comportamiento de BBVA México ha sido favorable en los últimos años. El director general de la firma en el país indica que la cuota de mercado ha crecido en 300 puntos básicos desde 2018.

A su vez, Osuna reivindicó que el 25% del balance corresponde a clientes particulares e individuales y que un 45% es negocio mayorista. "Tenemos un balance bastante diversificado, tanto desde el punto de vista de segmentos de productos como a nivel geográfico, pero que tiene mucho peso en 'retail', por lo cual contamos con una muy buena capacidad de generación de ingresos", justifica el directivo.

Entre las pymes -pequeñas y medianas empresas- BBVA México posee el 32.7% del mercado, y desde 2018 ha crecido en 10.61 puntos porcentuales, dejando a su perseguidor "muy lejos", tal y como asevera Osuna. De igual modo ocurre entre las grandes compañías, donde BBVA copa el 21.3% del segmento.

En relación con las tarjetas de crédito, donde la firma avala tener una competencia creciente por parte de los neobancos, BBVA concentra cuatro de cada 10 instrumentos emitidos en el país.

Sobre el negocio de bancaseguros, la entidad congrega el 32.3% del mercado, también creciendo respecto de los últimos años, y, pese a no ser el líder en términos de emisión de pólizas del país, es el negocio de seguros más rentable dentro de toda la industria, dijo Osuna.

Solo en crédito de auto, la institución financiera decrece en México, y atribuye la caída a "una estrategia de rentabilización del producto".

Entre los retos de BBVA ante la cada vez mayor competencia, el director general del banco en México apunta a "mantener bajo el costo de los depósitos" y a "seguir fondeando el crecimiento en términos de crédito".