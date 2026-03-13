Misión comercial viajará a Canadá en mayo

Del 7 al 9 de mayo, empresas mexicanas podrán participar en una agenda en Toronto, Montreal y Vancouver para generar vínculos comerciales, alianzas tecnológicas y oportunidades de inversión en sectores de alto potencial, informó la Secretaría de Economía (SE).

Durante el evento para presentar la convocatoria, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que la gira empresarial responde a una instrucción directa del gobierno federal tras los acuerdos alcanzados entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney. “Recibimos un contingente muy amplio de empresas canadienses y ahora va nuestro turno, vamos a corresponder a esa visita. Queremos que sea la más amplia presencia de las empresas de México en Canadá en lo que va de este siglo”, destacó Ebrard. La convocatoria, con cierre previsto entre el 11 y el 15 de abril, abre la puerta a empresas mexicanas de todos los tamaños, desde pequeñas hasta grandes corporativos.

El canciller Juan Ramón de la Fuente, consideró que la iniciativa marca un paso en la dirección correcta en tiempos de dar resultados. “Cuando nuestras empresas colaboran, cuando nuestras economías se integran mejor, y cuando nuestras sociedades prosperan juntos, América del Norte constituye uno de los mercados más robustos y dinámicos del mundo, y una región que puede alcanzar los mejores niveles de bienestar”. (Con información de Perla Pineda)