“Plan B” intentará nueva reforma constitucional

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó que el “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum será una reforma constitucional”, por lo que reconoció que habrá de realizar nuevas tareas de convencimiento con sus aliados el PT y PVEM.

“Es una reforma constitucional, los cuatro temas que refirió la presidenta son reforma constitucional: tanto la disminución del números de representantes en ayuntamientos, en congresos locales, la división económica, lo de revocación de mandato y la consulta, todos son reforma constitucional”, dijo.

Monreal detalló que “está el tema de los congresos locales, diputados locales. Está el de los ayuntamientos, regidores con un tope en la representación y también en la parte económica.

“Está lo de revocación de mandato y probablemente llegue también, por eso les decía que son cuatro, el tema de la elección judicial postergada, que pueda moverse al 2028. Son modificaciones a los transitorios de la Constitución”, comentó al tiempo que precisó que se espera que la iniciativa sea enviada al Congreso de la Unión entre el lunes 16 o martes 17 de marzo.

Más temprano ayer, Sheinbaum comentó también que la reforma buscará homologar los gastos en los congresos ya que existen entidades con el mismo número de legisladores, pero con presupuestos significativamente distintos lo que, aseguró, refleja desigualdades en el uso de recursos públicos.

La titular del Ejecutivo federal planteó que ciertos temas electorales —como el financiamiento público a partidos— puedan someterse a consulta ciudadana, algo que actualmente está restringido por la ley.

Asimismo, propuso flexibilizar la revocación de mandato, para que este mecanismo pueda realizarse tanto en el tercer como en el cuarto año de gobierno.

Sheinbaum negó, a su vez, que el rechazo a su iniciativa sea “una derrota. Yo estoy muy satisfecha. Todo lo contrario; la gente sabe que uno no está dispuesta a negociar todo”.

Reunión con aliados

Sobre la reunión del miércoles en la noche en Palacio Nacional con los líderes del Verde y el PT, Ricardo Monreal dijo que que la mandataria “actuó con mucha generosidad, he dicho que luego de un acto donde fue rechazada su propuesta, haberlos invitado a conversar el día de ayer es un acto de generosidad de la presidenta que eleva su nivel de altura como jefa de Estado”.

Monreal Ávila consideró que no debería, "por parte del PT y del Verde, rechazar esta oferta que la presidenta hace de manera generosa y amplia para que, a través de una reforma, que no es la que ella quería, pueda reconstituirse y sanar cualquier malentendido y volver a tener la fuerza política y legislativa que el país necesita.

“Para mí, son partidos de confianza. Aún con lo que pasó, son veredas incidentales las que ellos tomaron, pero que el gesto de la presidenta los hace recobrar el mismo camino principal. Cada partido tiene su decisión", enfatizó.

Sanciones internas

Interrogado sobre si habrá alguna sanción de su parte a las diputadas que ayer votaron en contra de la propuesta de reforma electoral, respondió:

“Yo no lo hago. Yo no lo haré. Son las instancias partidistas las que tienen que tomar esa definición. Yo no voy a tomar ninguna acción contra ellos. Lamento que ellas hayan votado en contra y lamento que algunos se han ausentado. No quiero ser ni convertirme en tribunal especial de conciencia. No lo soy y no lo seré. Pero frente a la militancia, nuestra militancia es dura".

PT analizará propuesta: Sandoval

Por su parte, el líder del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, sostuvo que su partido analizará “Plan B” de la presidenta, pero no apoyará que se genere un partido o pensamiento único.

Incluso, subrayó que hace falta una autocrítica por parte de Morena y reconocer lo que el PT ha aportado.

De acuerdo con el petista, “está en diálogo el tema del ‘Plan B’, hay mesas de trabajo para reflexionar, luchar o más bien discutir y analizar lo más que se pueda, para ver si se logra consenso. Ojalá que logremos consenso y no sigamos en la ruta de que no estemos en coincidencia. Yo espero que sí”.

Sandoval Flores reiteró que el PT mantiene su postura de rechazar que haya un solo partido, un pensamiento único o bipartidismo, porque México es muy plural y diverso y hay que incluir.

En ese sentido, indicó que hay muchas formas de vivir y las decisiones en torno a la vida pública del país no pueden tomarse solamente mediante consultas populares, pues para ello también hay instituciones, gobiernos y otras formas de participación como los parlamentos y, además, esto requeriría una reforma constitucional.

“Si todo es en la ruta de consulta, ¿para qué te sirven entonces los parlamentos? ¿Para qué te sirven entonces los congresos locales, los ayuntamientos? Pues todo ya te lo llevas a la ruta de ver qué dice la gente y que la gente resuelva en una encuesta el rumbo que debes de tomar y que debes hacer. Me parece que debe resolverse qué tipo de institucionalidad y de República estamos construyendo”.

El diputado se pronunció por sí hacer ajustes en el número de regidores y de salarios de los diputados, pues en algunos casos son exagerados o hay una distorsión.

Cuestionado respecto a las críticas que ha recibido el PT por no apoyar la reforma electoral, Sandoval Flores sostuvo que hace falta una autocrítica por parte de la izquierda, de Morena y reconocer lo que el PT ha aportado, porque “simplemente se nos sanciona y se nos critica de que somos traidores, que somos no sé cuántas cosas, que nos parece verdaderamente equivocado.

“Nosotros ayudamos a fundar y a formar Morena como movimiento, como asociación y también como partido y juntos ganamos el 18, y ahora se nos trata como si fuéramos extraños y como si no aportáramos nada”, sentenció.

Los posibles cambios con el “Plan B”

• Disminuir recursos gastados en los Congresos locales.

• Reducir los privilegios que persisten en municipios y recortar el número de regidores.

• Fortalecer la consulta popular. Votar por presupuesto de partidos.

• Reducir la duplicidad de funciones entre el INE y los OPLE.

• Legisladores adelantaron que también se busca la eliminación del fuero constitucional.

• Posponer para 2028 la elección del 50% de jueces y magistrados.

• Una reforma completa de las dos cámaras del Congreso de la Unión y de todos los congresos estatales, así como la situación salarial de diputados locales y federales.