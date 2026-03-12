Desempleo en la OCDE se mantuvo en 5% en enero; Japón, Corea del Sur y México, con la menor tasa

La tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se mantuvo en el 5% en el primer mes de 2026, manteniendo la trayectoria que lleva desde agosto del 2025 con excepción de octubre, cuando no se calculó el dato por falta de información de varios países, una estadística en la que España se libró por primera vez desde marzo de 2008 de cifras de doble digito con un 9.8 por ciento.

El desempleo se mantuvo estable en la mayoría de los países de la OCDE, en 18 de los 33, cayó en otros 11 y aumentó en Colombia, Dinamarca, Noruega y Turquía.

Finlandia se situó como el único país de la organización internacional que cuenta con una tasa de dos dígitos (10%), aunque ha reducido en un 0.3% su tasa de paro.

Japón, Corea del Sur y México son los únicos países que cuentan con el paro por debajo o igual al 3%, un indicador de fortaleza en el mercado laboral.

En total, el número de personas desempleadas en la OCDE cayó respecto a diciembre de 2025 con un total de 34.9 millones de personas sin empleo, aunque todavía se mantiene medio millón de personas por encima del nivel registrado en enero de 2025, unas 34.8 millones de personas en paro.

Por género, la tasa también han mantenido la estabilidad con el 5.1% para mujeres y el 4.8% para hombres, superando la tasa de desempleo de las mujeres a la de los hombres en la Unión Europea, la eurozona y hasta en 19 países de la OCDE, donde Colombia, Grecia y Turquía destacan por las mayores brechas de género.

La tasa de desempleo juvenil disminuyo un 0.3% hasta el 11.1%, lo que ha provocado que la brecha de edad también disminuya con el paro de las personas mayores de 25 años manteniéndose en el mismo porcentaje.

En la Unión Europea y la eurozona, el desempleo se mantuvo, al igual que en la estadística general, en los mismos valores que el pasado mes, un 5.9% y un 6.1%, respectivamente, con Italia alcanzando su tasa más baja (5.1%) desde el comienzo de la serie histórica en 2004.

El descenso de las tasas de desempleo en Austria y Finlandia se debió principalmente a una disminución del desempleo entre las mujeres mayores de 25 años, mientras que en Estonia y Grecia se debió a una disminución del desempleo entre los hombres mayores de 25 años.

Fuera de la zona euro, Dinamarca ha registrado el mayor aumento intermensual, alcanzando el 7.4%, su nivel más alto desde enero de 2004, debido principalmente a un aumento de 2.6 puntos porcentuales en la tasa de desempleo de las mujeres.

Por el contrario, Canadá, Corea y Suecia registraron descensos en la tasa de desempleo, impulsados principalmente por la disminución del desempleo entre los hombres de 25 años o más años.