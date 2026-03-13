Mundial 2026 mejora cancha del empleo: 53% prevé aumentar contrataciones en los próximos tres meses

Los empleadores en México se pondrán la camiseta de “contratando” previo y durante el Mundial de Futbol 2026 pues incrementaron sus expectativas para aumentar sus plantillas laborales entre abril y junio, animados, en parte, por el tercer campeonato de balompié en el que México será sede, junto con Estados Unidos y Canadá.

El 53% de los empleadores prevé que aumentará su personal en el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup presentada esta semana.

Se trata de una mejora en las expectativas de contrataciones respecto al trimestre previo cuando sólo 38% de los empleadores estimaba aumentar sus contrataciones en el primer trimestre de 2026, un incremento de 15 puntos porcentuales.

El pronóstico también mejoró respecto al segundo trimestre de 2025, cuando sólo 46% de los empleadores preveía un incremento en sus plantillas laborales, de acuerdo con ManpowerGroup.

Mundial de futbol 2026 y el impulso al empleo en México

El Mundial de Futbol 2026 inicia el 10 de junio con el partido inaugural en el Estadio Banorte, entre la Selección Mexicana y la de Sudáfrica. Esta justa deportiva durará 39 días, se disputarán 104 partidos entre 48 selecciones clasificadas, lo que convierte a este Mundial en el más extenso y con más equipos en la historia de la FIFA. México y Canadá albergarán 13 partidos cada uno, mientras que Estados Unidos 78, incluida la final.

Este repunte en las expectativas de empleo coincide con los el calendario de preparativos del Mundial y las fechas en que se celebrará el evento deportivo.

Por tanto, parte de este impulso en el ánimo de los empleadores para aumentar el número de jugadores en la cancha del empleo se debe a las necesidades de organización y realización del Mundial 2026.

“El impacto económico del Mundial 2026 será un catalizador relevante para el empleo y la actividad productiva”, de acuerdo con Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

Además, el estudio agrega que el aumento en la contratación se debe también al crecimiento de las empresas creando más vacantes disponibles.

Esta mejora en las expectativas de los empleadores llega luego de que el mercado laboral no tuvo un buen arranque en 2026. En enero se eliminaron 705,427 empleos con respecto a diciembre, la mayoría en el sector formal. Según lo reportado por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), esta es la segunda peor cifra para un inicio de año en la pospandemia, cuando en enero del 2022 se perdieron 1.4 millones de puestos de trabajo.

Analistas han coincidido en que el Mundial de Futbol en México creará empleos relacionados con la fiesta deportiva, aunque prevén que sean temporales.

Sedes mundialistas en México con las mejores expectativas de contratación

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las sedes en México del Mundial 2026 y se localizan en las regiones del país en las que se registran las mayores expectativas de aumento de contrataciones, de acuerdo con el estudio de ManpowerGroup.

Las regiones Noreste y Occidente -donde se ubica Monterrey y Guadalajara, respectivamente- son las zonas con más altas expectativas de contratación con 49% de respuestas de los empleadores. En la Ciudad de México el porcentaje de expectativas es de sólo 40%.

Por sectores, el 53% de los empleadores de la construcción y bienes raíces esperan aumentar su plantilla, y con ese porcentaje es el sector con mayores expectativas de contrataciones.

“Los resultados de este trimestre reflejan un cambio en el ritmo de contratación en México. Observamos una clara aceleración impulsada tanto por sectores estratégicos como Construcción y Bienes Raíces. El dinamismo actual refleja que México sigue siendo un destino estratégico para la inversión y el desarrollo industrial”, agregó Alberto Alesi.

De acuerdo con cifras de Turismo, se espera que México reciba unos 5 millones de turistas durante el Mundial, mientras que la Iniciativa Privada prevé 2 millones de personas. Esto demandará trabajadores principalmente en el sector de hospitalidad y transporte.

Según cálculos de la firma EY, el gasto promedio de un turista en las sedes mundialistas de México será de 8,000 pesos al día.

La mayor expectativa de nuevas contrataciones en la construcción e infraestructura coincide con las obras que realizan las ciudades sede para atender las necesidades del evento deportivo.

Por ejemplo, en Ciudad de México se realizan obras de mejoras en el Tren Ligero, transporte que conecta con el Estadio Banorte, además de una nueva línea de Trolebús. También arreglos en estaciones de Metro y repavimentación en zonas donde habrá afluencia de aficionados, de acuerdo con Juan Pablo de Botton, Secretario de Administración y Finanzas de la capital en su participación en el podcast Norte Económico.

Pocos recortes de personal en segundo trimestre de 2026

Otro indicador de este optimismo en los empleadores es que disminuyó el porcentaje de los que prevén reducir su plantilla laboral. Sólo 12% prevé que hará recortes de personal, frente al 15% que los anticipaba en el trimestre previo.

El 33% dijo que no prevé cambios mientras que 2% dijo que no sabe, una disminución considerable respecto al trimestre anterior cuando 13% estaba indeciso.

“Los empleadores indican que los cambios económicos y de mercado son los motivos principales para considerar una reducción de su plantilla”, destaca Manpower en su estudio.