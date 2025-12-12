Las claves económicas de la semana (8 al 12 de diciembre): De inflación y tasas de interés

La segunda semana de diciembre estuvo marcada por datos relevantes para conocer cómo es que la economía mexicana cerrará este año y qué nos espera para el 2026.

En tanto en Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) anunció la esperada decisión en materia de política monetaria.

Conoce la información clave que se dio a conocer del 8 al 12 de diciembre, para que estés bien informado y puedas desconectarte durante el fin de semana.

La inflación se aceleró en México

La inflación a los consumidores volvió a acelerarse, el pasado noviembre, con la presión del rubro de los servicios; sin embargo, el indicador se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el penúltimo mes de 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un avance de 0.66% mensual, lo cual llevó a que la inflación anual fuera de 3.80 por ciento.

El dato de noviembre significó un repunte para la inflación, dado que en octubre su nivel fue de 3.57% anual.

La media de los especialistas estima que la inflación cerrará este año en un nivel de 3.79%, que si bien se mantiene dentro del rango de Banxico, aún queda por arriba de la estimación puntual de 3 por ciento.

Costo de la canasta básica se encareció en noviembre

El costo de la canasta básica alimentaria aumentó en noviembre, incluso con la temporada de descuentos que empezó en dicho mes. El incremento se observó tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, de acuerdo con las Líneas de Pobreza que dio a conocer este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En noviembre, en la zona urbana se necesitaron 2,462 pesos para cubrir una canasta básica alimentaria. Esto representó un incremento anual de 4.39 % - mayor a la inflación de 3.80% reportada en el mes - y de apenas 0.5% en comparación con el mes previo.

En el caso de la zona rural, en noviembre pasado se necesitaron 1,854 pesos para acceder a la canasta básica alimentaria, un incremento anual de 3.08 % - por abajo de la inflación del mes – y un aumento de 0.5% en comparación con octubre.

Precios al productor se desaceleraron

Según datos del Inegi divulgados el martes, los precios al productor en México se desaceleraron por noveno mes consecutivo.

En noviembre, el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), incluyendo el petróleo, presentó una variación mensual de 0.36%, con lo que a tasa anual la inflación para los productores se ubicó en 2.36 por ciento.

De esta manera, los precios a los productores se ubicaron en su nivel más bajo desde marzo del año pasado, cuando se ubicó en 2.00 por ciento.

Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve por Más (Bx+), explicó que los precios al productor se aliviaron por la estabilidad cambiaria, así como del precio del petróleo.

Destaca menor ritmo de la creación de empleo formal en México

La creación de empleo formal en México muestra una desaceleración este año, según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al cierre de noviembre, se generaron 599,389 puestos de trabajo, es decir una disminución del 3.21% respecto a los 619,252 empleos registrados en el mismo periodo de 2024.

El menor ritmo en la creación de empleo se confirma al analizar el peso de los nuevos esquemas de trabajo, pues uno de cada cuatro empleos formales dados de alta en el IMSS a noviembre corresponde a plataformas digitales (164,205 puestos).

Cabe destacar que al excluir la generación de empleos en plataformas digitales, la creación neta de puestos de trabajo se reduce a 435,184. Esta cifra, al compararse con el registro total de 2024, muestra una caída del 27.4 por ciento.

Pese a esta desaceleración, el reporte mensual del IMSS destaca que “el empleo total afiliado se mantiene en un nivel histórico de 22 millones 837,768 puestos”, manteniendo aún el 86.7% como permanentes, el porcentaje más alto registrado.

Reserva Federal de EU cierra el año con último recorte a su tasa

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos (FOMC, por su sigla en inglés) recortó la tasa de interés en 25 puntos base, para dejarla en un rango entre 3.50% y 3.75 por ciento.

Con este ajuste a la baja se hilaron tres recortes consecutivos, tras la pausa de nueve meses que condujeron al ciclo de recortes que iniciaron en septiembre del año pasado.

Tal como sucedió en las reuniones de septiembre y octubre, esta decisión fue dividida, donde tres de los 12 miembros de la Fed, matizaron su postura. El gobernador Stephen Miran pidió recortar medio punto porcentual así como Austan Goolsbee y R. Schmid, que prefirieron dejar sin cambio la tasa.

México pierde participación de mercado en importaciones de EU

La Oficina del Censo reportó el jueves ue de enero a septiembre de este año México, Canadá y China perdieron participación de mercado en el total de importaciones de productos a Estados Unidos.

En comparación con el mismo periodo de 2024, México redujo su cuota 0.3 puntos porcentuales, a 15.4%; Canadá perdió 1.6 puntos, a 11.2%, y China retrocedió 4.0 puntos, a 9.3 por ciento.

Dichos ajustes ocurrieron en el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, quien desde su primer día en la Casa Blanca, el 20 de enero pasado, ha implementado una agresiva política arancelaria.

Por inferencia, el resto de los países exportadores hacia el mercado estadounidense aumentó su rebanada en este indicador en 5.9 puntos porcentuales, a 64.1 por ciento.

México perdió cuota de mercado a pesar de que sus exportaciones crecieron a una tasa interanual de 5.5% en los primeros nueves meses del año en curso, a 399,473 millones de dólares.

Esto fue así porque las importaciones de bienes a Estados Unidos desde todo el mundo fueron más dinámicas, al subir 7.4% y totalizar casi 2.6 billones de dólares.

¿Cómo cerraron los mercados esta semana?

El feriado por el Día del empleado bancario en México redujo este viernes la actividad financiera del país, con un cierre de los mercados y un menor volumen de operaciones. Todas las actividades en las sucursales bancarias estarán suspendidas hasta el próximo lunes.

En tanto, Wall Street continúa asimilando la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

Tipo de cambio

En su última jornada de la semana, el jueves, el peso mexicano avanzó contra el dólar en las negociaciones.

Después de haberse concretado un esperado ajuste a la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed), la moneda marcó su mejor nivel en 17 meses gracias al debilitamiento del billete verde.

El tipo de cambio terminó la jornada del 11 de diciembre en el nivel de 18.0354 unidades por dólar. Frente a un registro de 18.1824 unidades del miércoles, con los datos oficiales del Banco de México, el movimiento significó una ganancia para el peso de 14.7 centavos o de 0.81 por ciento.

Así, la moneda local finalizó el jueves con su mayor apreciación desde el 22 de agosto cuando avanzó 0.92 por ciento. En el año, el peso mexicano se ha apreciado 13.64 por ciento.

BMV y Biva

Las bolsas de valores de México registraron fuertes avances en las negociaciones del jueves antes del feriado.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 2.05% a 64,712.07 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 2.08% a 1.282,60.

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Los títulos de las aeroportuarias GAP y OMA lideraron las alzas, con 6.09% más a 467.57 pesos, y 5.03% a 245 pesos, seguidas por el conglomerado Orbia, con 4.72% a 17.08 pesos.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas la última sesión de la semana. Los inversionistas se mostraron preocupados por una posible burbuja en la inteligencia artificial tras las advertencias de Broadcom y Oracle que alimentaron los temores.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.51% hasta 48,458.05 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 1.07% a 6,827.41 puntos. El Nasdaq Composite bajó 1.69% a 23,195.17.

En los desempeños semanales, los índices registraron resultados mixtos; el Dow Jones ganó 1.21% en la semana y subió 13.81% en el año; el S&P 500 perdió 0.57% en la semana y ganó 15.66% en el año. El Nasdaq cayó 1.58% y sube 19.54% en el año.

(Con información de Belén Saldivar, Ana Karen García, Pilar Martinez, Yolanda Morales, Roberto Morales, José Antonio Rivera.)