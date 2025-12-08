Trump amenaza con nuevo arancel de 5% a México; presiona por más agua para EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este lunes con imponer un arancel de 5% a las importaciones de productos mexicanos si México no libera agua a Estados Unidos.

“México sigue violando nuestro Tratado Integral del Agua, y esta violación está perjudicando gravemente a nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS”, dijo Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

“México aún debe a Estados Unidos más de 800,000 acres-pies de agua por no cumplir con nuestro Tratado durante los últimos cinco años. Estados Unidos necesita que México libere 200,000 acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después”, demandó el mandatario.

El gobierno mexicano no se ha negado a atender sus compromisos relacionados con el agua compartida en su frontera con Estados Unidos, pero ha ligado esto con la disponibilidad de este vital líquido, que depende en cierta medida de las lluvias.

“Por ahora, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, que merecen esta agua tan necesaria. Por eso he autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si no se libera esta agua, DE INMEDIATO. Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados estarán nuestros agricultores. México tiene la obligación de ARREGLAR ESTO YA”, agregó Trump.

Las aduanas estadounidenses aplican actualmente tarifas de 35% a Canadá y 25% a México a los productos que no cumplen con el T-MEC por la supuesta no cooperación en materia de fentanilo y migración; de 25% a los vehículos ligeros a ambos países (excluyendo el contenido estadounidense) y de 50% al acero, aluminio y cobre también a las dos naciones.