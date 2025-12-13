Se acerca el frente frío 21: así estará el clima este sábado 13 de diciembre

Este sábado, el clima en México está marcado por la presencia de canales de baja presión, el aporte de humedad del Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, y el acercamiento del frente frío 21, que comenzará a influir de forma más marcada entre la noche y el domingo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos combinados de estos sistemas provocarán lluvias importantes en el sureste, viento fuerte en el Istmo y un ambiente contrastante en varias regiones del país.

Lluvias fuertes y muy fuertes

Este sábado se esperan lluvias desde el occidente hasta el sureste del territorio nacional. Las precipitaciones más relevantes se concentrarán en:

Quintana Roo (norte): lluvias muy fuertes (50 a 75 mm).

Chiapas (este), Campeche (norte y este) y Yucatán: lluvias fuertes.

Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco: chubascos.

CDMX, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato y Morelos: lluvias aisladas.

El SMN advierte que las lluvias fuertes podrían generar deslaves, encharcamientos, inundaciones y aumento de niveles en ríos y arroyos, sobre todo en el sureste.

Vientos del norte y ambiente contrastante

El viento del norte alcanzará rachas de 50 a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

En el noreste del país, donde el frente frío 21 se aproxima, se registrarán rachas de 40 a 60 km/h en:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Mientras tanto, el Pacífico mantendrá un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Durante la madrugada del sábado, el ambiente fue muy frío en zonas serranas del norte y centro del país:

Chihuahua y Durango: mínimas de -10 a -5 grados Celsius.

Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla: mínimas de -5 a 0 grados Celsius.

Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca: mínimas de 0 a 5 grados Celsius.

Clima en el Valle de México

Para este sábado se prevé:

Cielo medio nublado

Ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde

Lluvias aisladas por la tarde

Viento del norte con rachas de hasta 40 km/h

Temperaturas:

CDMX: mínima de 9 a 11 grados Celsius; máxima de 23 a 25 grados Celsius.

Toluca: mínima de 2 a 4 grados Celsius; máxima de 21 a 23 grados Celsius.

Lo que viene para el domingo: mayor impacto del frente frío 21

El frente frío 21 avanzará rápidamente hacia el Golfo de México y la Península de Yucatán a lo largo del domingo, potenciando lluvias y un descenso generalizado de temperatura.

Lluvias más intensas el domingo

Chiapas (norte y este): lluvias intensas (75 a 150 mm).

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo: lluvias fuertes a muy fuertes.

Chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y el Bajío.

Evento “Norte” más fuerte

Istmo y Golfo de Tehuantepec: rachas de 70 a 90 km/h.

Tamaulipas: rachas de 50 a 70 km/h.

Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: rachas de 40 a 60 km/h.

Oleaje elevado

Tehuantepec: 2.5 a 3.5 metros

Costa de Tamaulipas: 2.0 a 3.0 metros

Costas de Veracruz, Tabasco y Península de Yucatán: 1.0 a 2.0 metros

Temperaturas del domingo

Aunque el sábado predomina el ambiente cálido en varios puntos del país, el domingo se sentirá el descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y zonas altas del centro.

Máximas de 35 a 40 grados Celsius en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Mínimas de -10 a -5 grados Celsius en sierras de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados Celsius en Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Panorama hacia el inicio de semana

Lunes: el frente frío 21 seguirá generando lluvias fuertes en Veracruz, Puebla y Chiapas, además de evento Norte en el Golfo de Tehuantepec.

Martes: el frente se estacionará sobre el Caribe, pero un canal de baja presión mantendrá lluvias en el noreste, oriente, sureste y Península de Yucatán.