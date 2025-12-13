Lectura 4:00 min
Se acerca el frente frío 21: así estará el clima este sábado 13 de diciembre
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias importantes en el sureste, viento fuerte en el Istmo y un ambiente contrastante en varias regiones del país.
Este sábado, el clima en México está marcado por la presencia de canales de baja presión, el aporte de humedad del Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, y el acercamiento del frente frío 21, que comenzará a influir de forma más marcada entre la noche y el domingo.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos combinados de estos sistemas provocarán lluvias importantes en el sureste, viento fuerte en el Istmo y un ambiente contrastante en varias regiones del país.
Lluvias fuertes y muy fuertes
Este sábado se esperan lluvias desde el occidente hasta el sureste del territorio nacional. Las precipitaciones más relevantes se concentrarán en:
Quintana Roo (norte): lluvias muy fuertes (50 a 75 mm).
Chiapas (este), Campeche (norte y este) y Yucatán: lluvias fuertes.
Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco: chubascos.
CDMX, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato y Morelos: lluvias aisladas.
El SMN advierte que las lluvias fuertes podrían generar deslaves, encharcamientos, inundaciones y aumento de niveles en ríos y arroyos, sobre todo en el sureste.
Vientos del norte y ambiente contrastante
El viento del norte alcanzará rachas de 50 a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
En el noreste del país, donde el frente frío 21 se aproxima, se registrarán rachas de 40 a 60 km/h en:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Mientras tanto, el Pacífico mantendrá un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en:
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Durante la madrugada del sábado, el ambiente fue muy frío en zonas serranas del norte y centro del país:
- Chihuahua y Durango: mínimas de -10 a -5 grados Celsius.
- Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla: mínimas de -5 a 0 grados Celsius.
- Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca: mínimas de 0 a 5 grados Celsius.
Clima en el Valle de México
Para este sábado se prevé:
- Cielo medio nublado
- Ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde
- Lluvias aisladas por la tarde
- Viento del norte con rachas de hasta 40 km/h
Temperaturas:
CDMX: mínima de 9 a 11 grados Celsius; máxima de 23 a 25 grados Celsius.
Toluca: mínima de 2 a 4 grados Celsius; máxima de 21 a 23 grados Celsius.
Lo que viene para el domingo: mayor impacto del frente frío 21
El frente frío 21 avanzará rápidamente hacia el Golfo de México y la Península de Yucatán a lo largo del domingo, potenciando lluvias y un descenso generalizado de temperatura.
Lluvias más intensas el domingo
Chiapas (norte y este): lluvias intensas (75 a 150 mm).
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo: lluvias fuertes a muy fuertes.
Chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y el Bajío.
Evento “Norte” más fuerte
Istmo y Golfo de Tehuantepec: rachas de 70 a 90 km/h.
Tamaulipas: rachas de 50 a 70 km/h.
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: rachas de 40 a 60 km/h.
Oleaje elevado
Tehuantepec: 2.5 a 3.5 metros
Costa de Tamaulipas: 2.0 a 3.0 metros
Costas de Veracruz, Tabasco y Península de Yucatán: 1.0 a 2.0 metros
Temperaturas del domingo
Aunque el sábado predomina el ambiente cálido en varios puntos del país, el domingo se sentirá el descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y zonas altas del centro.
Máximas de 35 a 40 grados Celsius en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Mínimas de -10 a -5 grados Celsius en sierras de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados Celsius en Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Panorama hacia el inicio de semana
Lunes: el frente frío 21 seguirá generando lluvias fuertes en Veracruz, Puebla y Chiapas, además de evento Norte en el Golfo de Tehuantepec.
Martes: el frente se estacionará sobre el Caribe, pero un canal de baja presión mantendrá lluvias en el noreste, oriente, sureste y Península de Yucatán.