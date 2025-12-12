Wall Street cierra con pérdidas por temor a una burbuja en la inteligencia artificial

Los principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas la última sesión de la semana. Los inversionistas se mostraron preocupados por una posible burbuja en la inteligencia artificial tras las advertencias de Broadcom y Oracle que alimentaron los temores.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.51% hasta 48,458.05 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 1.07% a 6,827.41 puntos. El Nasdaq Composite bajó 1.69% a 23,195.17.

Las acciones de Oracle cayeron 4.47% este viernes, ampliando el desplome de 10% registrado ayer, cuando los inversionistas reaccionaron a sus débiles resultados. La empresa incumplió las estimaciones del mercado y señaló gasto excesivo en inteligencia artificial.

Por su parte, Broadcom (-11.44%) proyectó ingresos para el 1T por encima de lo previsto por Wall Street, pero con márgenes reducidos por el componente obtenido por IA: "Esperamos que el margen bruto consolidado del 1T se reduzca en 100 puntos básicos", dijo.

Seis de los 11 principales sectores del S&P 500 registraron pérdidas, con las tecnologías de la información (-2.87%) liderando los retrocesos. Consumo básico (+0.93%) lideró los avances. Dentro del índices Dow Jones, Caterpillar (-4.43%) encabezo las pérdidas.

En los desempeños semanales, los índices registraron desempeños mixtos; el Dow Jones ganó 1.21% en la semana y sube 13.81% en el año; el S&P 500 perdió 0.57% en la semana y gana 15.66% en el año. El Nasdaq cayó 1.58% y sube 19.54% en el año.