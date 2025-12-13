SLP tendrá la mayor inversión privada de los últimos años por 20,000 mdp: Ricardo Gallardo

El Gobernador del Estado adelantó que la compañía, que muy pronto se dará conocer oficialmente, generará cuatro mil empleos directos y se convertirá entre las empresas con mayor número de trabajadores de toda la entidad.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, anunció que después del 15 de diciembre dará a conocer una de las inversiones privadas más importantes en la historia reciente del Estado, una empresa que inyectará más de 20 mil millones de pesos y generará más de 4 mil nuevos empleos, lo que posicionará a la Entidad como un polo industrial y de desarrollo sin límites.

El Mandatario Estatal adelantó que esta planta se convertirá en la empresa con mayor número de trabajadores en San Luis Potosí, hecho que confirma la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros resultado del trabajo del Gobierno del Estado que ha generado las condiciones de tranquilidad e infraestructura.

Resaltó que en este esfuerzo el Estado mantiene una demanda creciente de espacios industriales en las cuatro regiones, por lo que en Matehuala y en Rioverde, se trabaja con autoridades locales y el sector privado para generar nuevos parques industriales para seguir seguir impulsando el desarrollo del Estado.

Finalmente, Ricardo Gallardo destacó que el dinamismo económico también exige fortalecer las condiciones de movilidad, por lo que dio a conocer que se están definiendo dos proyectos de movilidad para la capital, con una inversión conjunta con el ayuntamiento cercana a los 600 millones de pesos y adicionalmente el Gobierno del Estado destinará otros dos mil millones de pesos para rehabilitar de manera integral colonias de la capital, vialidades, renovación de alumbrado público y modernización de servicios a favor de las familias potosinas.