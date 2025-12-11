Peso mexicano avanza y se acerca al nivel psicológico de 18 unidades por dólar

El peso mexicano avanzó contra el dólar en las negociaciones de este jueves. Después de haberse concretado ayer un esperado ajuste a la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed), la moneda marcó su mejor nivel en 17 meses gracias al debilitamiento del billete verde.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.0354 unidades por dólar. Frente a un registro de 18.1824 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó una ganancia para el peso de 14.7 centavos o de 0.81 por ciento.

El precio del dólar operó en un rango con un máximo de 18.2236 unidades y un mínimo de 18.0106. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, retrocedió 0.35% a un nivel de 98.30 unidades.

La Fed realizó ayer un esperado recorte de 25 puntos básicos a su tasa de interés, el tercero de forma consecutiva, a un rango de 3.50%-3.75%. En su conferencia posterior, Jerome Powell, el presidente del banco central, dijo que los ajustes podrían detenerse en el inicio de 2026.

"El resumen de proyecciones económicas indica un ajuste de 25 pb en 2026 y uno en 2027, en medio de pocos cambios en las proyecciones de inflación y desempleo. Esperamos dos recortes en 2026, en línea con los comentarios moderados de Jerome Powell", destacó Barclays.

"El mercado sigue asimilando el discurso de Jerome Powell y la decisión de la Fed de comprar instrumentos del Tesoro a corto plazo. El mercado anticipa un recorte en la tasa de 55 puntos base en 2026, por encima de la expectativa de la Fed de sólo uno", dijo Banco Base.

En el aspecto local, la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez, afirmó que ella y los otros miembros de la junta de gobierno valorarán recortar la tasa en la próxima decisión de política, el siguiente jueves. Subrayó un alza de los riesgos sobre el crecimiento y la inflación.