¿Cuándo se estrena Supergirl? Lo que debes saber tras darse a conocer su primer tráiler

Tras meses de anticipación entre fans del Universo Cinematográfico de DC, Warner Bros. y DC Studios estrenaron el primer tráiler oficial de Supergirl, la nueva película centrada en la prima de Superman que llegará a los cines en 2026.

El avance lo dieron a conocer el jueves 11 de diciembre, con lo que marcaron el inicio de la campaña promocional de una de las producciones más esperadas del verano del siguiente año.

Fecha de estreno

La cinta, que forma parte del renovado DCU bajo la producción de James Gunn y Peter Safran, promete una historia distinta a lo visto en las últimas adaptaciones de superhéroes, con un enfoque más oscuro y emotivo sobre Kara Zor‑El que interpreta Milly Alcock.

El estreno en México y el resto del mundo está programado para el 26 de junio de 2026, en plena temporada veraniega de cine, lo que la coloca como una de las apuestas fuertes de Warner Bros. para la temporada, justo después de otros estrenos animados y blockbusters.

Esta película es parte de Chapter One: Gods and Monsters, la nueva etapa del DCU que sigue las líneas creativas que fueron trazadas después de Superman en 2025. La trama se inspira en la novela gráfica Supergirl: Woman of Tomorrow, obra de Tom King y Bilquis Evely, lo que augura una narrativa más compleja y personal que en adaptaciones anteriores.

Lo que revela el tráiler

El primer avance cinematográfico muestra a Supergirl como una heroína más áspera y cínica, con un tono narrativo que la distancia de la representación tradicional optimista de Superman. El tráiler incluye momentos impactantes como la aparición del perro Krypto, aliados inesperados y escenas de acción cósmica.

Además de Alcock, el elenco incluye a Jason Momoa en el papel de Lobo, un personaje popular entre los fans por su irreverencia, y Matthias Schoenaerts como parte del antagonismo en la historia. La presencia de estos personajes añade capas de acción y conflicto intergaláctico que apuntan a un DCU más amplio y diverso.

Desde su lanzamiento, el tráiler generó comentarios entre seguidores por su estética visual y tono narrativo distintivo, algunos comparándolo con la energía de Guardianes de la Galaxia por su mezcla de acción, humor y música.