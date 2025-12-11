Canasta básica encareció 3.9% en las zonas urbanas de México durante noviembre

Durante el penúltimo mes del 2025 se observó que el costo de la canasta básica estuvo presionado principalmente por alzas en los precios de los alimentos.

En noviembre, la cesta mínima urbana registró un aumento de 3.9% en su costo respecto del mismo mes del año pasado; mientras que la rural encareció 3.5%, de acuerdo con las Líneas de Pobreza publicadas por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

La canasta básica en México integra bienes y servicios fundamentales para la vida como alimentos, bebidas, productos de higiene personal y de limpieza para el hogar, servicios de la vivienda, medicamentos y atención a la salud, educación, transporte y servicios culturales y de entretenimiento.

¿Cuál es el ingreso mínimo para vivir?

Durante noviembre, las cifras del Inegi mostraron que sólo para comer adecuadamente se necesitan 2,463 pesos mensuales por persona en zonas urbanas y 1,855 pesos mensuales en comunidades rurales.

Si se considera la canasta básica total (comida, higiene, salud, etc.) se necesitan 4,809 pesos mensuales para costearla en ciudades y 3,448 en zonas rurales.

Para dimensionar: una familia de tres integrantes que vive, por ejemplo, en Pachuca, Hidalgo requiere tener un ingreso mensual mínimo de 14,427 pesos para cubrir sólo sus necesidades básicas.

Mientras que una familia también de tres integrantes en una comunidad rural como Capulálpam de Méndez, Oaxaca necesita de aproximadamente 10,344 pesos mensuales para costear la canasta básica.

Comer, lo que encarece con más fuerza

Las Líneas de Pobreza muestran que los alimentos son lo que más presiona al alza el costo de la cesta mínima ampliada.

Para las regiones urbanas se observó que el bistec de res anotó un alza de 18.8% en su nivel de precios en comparación anual; mientras que la leche de vaca y los alimentos preparados encarecieron 8.9 y 7.6% respectivamente. Los productos y servicios de cuidados personales aumentaron 7.0% y los servicios de educación, cultura y recreación anotaron un alza de 6.2 por ciento.

Para las zonas rurales, además del bistec de res y la leche, también registró una alta incidencia el incremento de 17.5% en la carne molida de res. Los productos y servicios de cuidado personal encarecieron 6.9% y el transporte público también incidió de manera importante con un alza de 6.2 por ciento.

La volatilidad que produce alzas pronunciadas en los precios de los alimentos impacta directamente la capacidad de compra de las personas debido al papel importante que tienen en la dieta de los mexicanos. Adicionalmente, estos encarecimientos se trasladan a otros servicios básicos relacionados con la alimentación, como los restaurantes, hoteles y otros establecimientos.

El costo de la canasta básica alimentaria y el de la canasta básica ampliada son fundamentales en el poder adquisitivo y bienestar de las familias mexicanas. Especialmente de las más pobres; según cifras del Inegi las familias con menores ingresos gastan poco más de la mitad de su ingreso sólo en alimentos.