Estrenos de Netflix en enero de 2026: series y películas que llegan

Netflix inicia 2026 con un calendario cargado de estrenos que combinan romance, misterio, películas originales, documentales y una fuerte apuesta por los eventos en vivo, incluidos shows de la WWE.

La plataforma adelantó su lista de títulos destacados para enero, mes en el que regresan franquicias populares y se suman nuevas producciones pensadas para públicos muy distintos.

A continuación, el recuento de lo más relevante que llega al catálogo.

Los imperdibles del mes

Bridgerton: Temporada 4 el 29 de enero

La historia vuelve al universo de los Bridgerton, esta vez con Benedict como protagonista. El segundo hijo de la familia, conocido por su espíritu libre, se enfrenta a un nuevo dilema: ¿será momento de sentar cabeza? Todo cambia cuando, en el baile de máscaras organizado por su madre, conoce a una misteriosa “Dama de Plata”. La temporada promete romance, identidades ocultas y el característico dramatismo de la serie.

Gente que conocemos en vacaciones el 9 de enero

Poppy y Alex, mejores amigos de años, se cuestionan si la química que han compartido en incontables viajes podría transformarse en amor. La cinta sigue el giro emocional de esta relación marcada por la espontaneidad y las segundas oportunidades.

El botín el 16 de enero

Un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares escondidos en un edificio en ruinas. El hallazgo desata sospechas, fracturas internas y una espiral de desconfianza que amenaza con destruir todo a su paso.

Amor de oficina el 1 de enero

Una empleada dedicada y el hijo del jefe compiten por convertirse en el nuevo CEO de una empresa de ropa interior. La ambición profesional y un romance inesperado pondrán en juego sus planes y su futuro dentro de la compañía.

Series: misterio, competencia y nuevas historias

Agatha Christie: Las siete esferas el 15 de enero

Una adaptación de la icónica novela que comienza con una lujosa fiesta que termina en tragedia. Una aristócrata brillante se propone resolver el caso, desatando una intriga al estilo clásico de Christie.

Él y ella el 8 de enero

Una pareja distanciada, integrada por un policía y una reportera, compite por resolver un asesinato en el que ambos creen que el otro podría estar involucrado. La tensión doméstica y el misterio criminal avanzan en paralelo.

En fuga el 1 de enero

Un padre que busca a su hija fugitiva termina envuelto en un crimen que lo obliga a enfrentar secretos familiares capaces de desmoronarlo todo.

Bailando sobre hielo el 22 de enero

Entre recuerdos, nuevas alianzas y un romance que parece revivir, una ex patinadora intenta salvar la pista de hielo familiar regresando a la competencia.

¿Cómo traduce este amor? el 16 de enero

Un intérprete estrella debe descifrar algo mucho más complejo que un idioma: los sentimientos de una celebridad que parece hablar el lenguaje del amor de forma impredecible.

Star Search (evento en vivo) el 20 de enero

La icónica competencia regresa ahora en formato en vivo, con votación del público y una nueva generación de talentos dispuestos a destacar.

Películas originales

La princesa Kaguya del cosmos el 22 de enero

Iroha ve su vida transformada cuando Kaguya, una chica de la Luna, llega a la Tierra y la invita a explorar juntas un universo virtual que cambiará su destino.

El falsario el 23 de enero

Ambientada en la Roma de los años setenta, esta película narra la historia de un joven artista que se convierte en falsificador para bandas criminales. La trama está inspirada en hechos reales.

Documentales

Secuestros: Elizabeth Smart el 21 de enero

El documental revisita el caso de Elizabeth Smart, secuestrada en 2002 mientras dormía en su habitación. La producción retrata su supervivencia y el intenso operativo para capturar a los responsables.

Deportes: WWE y eventos en vivo

Netflix continúa reforzando su apuesta por deportes y transmisiones en vivo con una batería de contenidos de la WWE a lo largo del mes:

WWE SmackDown 2026 llega el 2 de enero

Monday Night Raw 2026 llega el 5 de enero

WWE NXT 2026 llega el 6 de enero

WWE: Increíble, temporada 2 llega el 20 de enero

Royal Rumble 2026, temporada 39 llega el 31 de enero

Los programas traerán rivalidades renovadas, peleas clave rumbo a WrestleMania y acceso a momentos estelares tras bambalinas.

Netflix recuerda que las fechas están sujetas a cambios, pero asegura que enero será un mes especialmente diverso, entre regresos esperados, historias románticas, adaptaciones literarias y varias apuestas por contenidos en vivo, un formato que se ha convertido en una de sus principales estrategias globales.