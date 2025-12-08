Toluca vs Tigres: Horarios de la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

La final del Torneo Apertura 2025 ya está definida y será disputada por los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, partido inédito en la historia de los campeonatos del futbol mexicano.

Partido de ida

De acuerdo con la Liga BBVA MX, el primer encuentro de la serie será el jueves 11 de diciembre.

¿A qué hora?

En punto de las 20:00 horas.

¿En dónde?

El Estadio Universitario de los Tigres UANL será la primera sede.

Partido de vuelta y la gran final

La vuelta se definirá el domingo 14 de diciembre.

¿A qué hora?

A diferencia del primer encuentro, la gran final del futbol mexicano será a las 19:00 horas.

¿En dónde?

La casa de Los Diablos Rojos, es decir, en el Estadio Nemesio Diez será la batalla por el campeonato del Torneo Apertura 2025.

Los Tigres UANL son dirigidos Guido Pizarro.

Los 'Diablos Rojos' son comandados por Antonio Mohamed.

¿Dónde ver los partidos de la Gran Final del Torneo Apertura 2025?