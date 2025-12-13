México se coloca en el TOP5 de los países más peligrosos del mundo junto a Ucrania y Palestina

La iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), colocó nuevamente este 2025 a México entre los países más peligrosos del mundo, reafirmando así que esta nación es violenta sin contar con una guerra regular en su interior.

Cabe recordar que fue en 2024 cuando ACLED sostuvo que el gobierno mexicano tiene “el poder pero no el control” de todo el territorio.

De acuerdo con el índice, el país más peligroso y violento del mundo es Palestina y para este 2025 el segundo y tercer lugar lo ocupan Myanmar y Siria, que enfrentan conflictos armados internos. Enseguida de esas tres naciones en guerra, aparece México.

Índice Acled.Foto EE: Especial

Si bien la publicación final de datos de ACLED para 2025 se realizará del 15 al 16 de diciembre, dejó en claro que Palestina también tiene el conflicto más difuso geográficamente, es decir que registra altos niveles de violencia en casi el 70% de Gaza y Cisjordania.

Myanmar es el conflicto más fragmentado del mundo, con más de 1,200 grupos armados distintos involucrados, según se informa, en al menos un evento violento.

Pakistán se volvió más peligroso para los civiles en los últimos 12 meses y las muertes por violencia política aumentaron, impulsadas por las crecientes insurgencias regionales y una breve pero intensa escalada en los combates con la India.

Los países más violentos de América

Además de México, para este año ACLED indicó que Haití se volvió más mortal y peligroso para los civiles, toda vez que más de 4,500 haitianos murieron como resultado de la violencia política, mientras que la violencia selectiva contra civiles también aumentó.

Ecuador se volvió más mortífero con más de 1,000 personas más asesinadas como resultado de la violencia política que en 2024.

En este tenor, cabe aclarar que la violencia de pandillas continuó impulsando el conflicto en países como Brasil, Ecuador, Haití y México, los cuales se encuentran entre los 10 países con mayor violencia del mundo.

En Ecuador y Haití condujo a un ascenso en sus clasificaciones. Ecuador ascendió al puesto número 6 debido a que más de 50 grupos armados participaron activamente en actos violentos en los últimos 12 meses, incluidas casi 40 pandillas. Más de la mitad de estas pandillas participaron en más de 2,500 ataques contra civiles.

En Haití, la casi duplicación de las muertes y el aumento de los ataques contra civiles condujeron a un ascenso en la clasificación, del puesto número 11 en 2024 al número 8 este año.