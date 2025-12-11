Peso mexicano anota su mejor nivel desde julio de 2024: ¿A cuánto cotiza?

El peso mexicano se aprecia frente al dólar en la jornada de este jueves y apuntó un nuevo mínimo desde julio del año pasado.

La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense y cifras macroeconómicas en Estados Unidos y luego de que la Reserva Federal (Fed) de recortar la tasa de interés en 25 puntos base para ubicarla en un rango entre 3.50% y 3.75 por ciento.

La moneda nacional se ubica en el nivel de 18.0277 unidades por dólar, lo que representa una apreciación de 0.84% respecto al cierre del Banco de México (Banxico), que fue de 18.1824 pesos. Con dicho resultado, la divisa apuntaría su mejor nivel desde el 22 de julio de 2024, cuando cerró en 17.9408 pesos.

Además, se encamina a cerrar con su mayor apreciación desde el 22 de agosto, cuando avanzó 0.92 por ciento. En el año, el peso mexicano se aprecia 13.66 por ciento.

“Tomando en cuenta la tendencia actual, esperamos que la paridad tipo de cambio se mantenga en el rango de fluctuación entre 18.03 y 18.10 pesos por dólar hacia el cierre de la sesión”, prevén analistas de Monex.

Aseguran que el resultado es gracias al debilitamiento del dólar, las cifras de la balanza comercial de Estados Unidos y la reforma arancelaria aprobada por el Senado de México en la víspera.