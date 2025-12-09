Trump amaga con arancel a México de 5% de no entregar 246 Mm3 de agua

En caso de que México no entregue a Estados Unidos, antes del 1 de enero del 2026, una cuarta parte del agua que adeuda, en el marco del tratado entre ambas naciones, el presidente Donald Trump afirmó que impondría un arancel a los productos mexicanos de 5 por ciento.

Lo anterior pese a que el tratado de aguas con EU estipula que se contemplarán entregas por periodos de cinco años, entre ambos países y, en caso de adeudos, se podrá reponer el agua en el siguiente quiquenio.

“México continúa violando nuestro Tratado de Aguas, y esta violación está dañando seriamente nuestros hermosos cultivos y ganado de Texas.

“México aún le debe a Estados Unidos más de 800,000 acres-pies de agua (986 millones 784,000 metros cúbicos) por no cumplir con nuestro Tratado durante los últimos cinco años. Estados Unidos necesita que México libere 200,000 acres-pies (246 millones 696,000 metros cúbicos) de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después.

“Hasta el momento, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses que merecen esta agua tan necesaria. Es por eso que he autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera, inmediatamente. Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados serán nuestros agricultores. México tiene la obligación de solucionar esto ya”, aseguró Trump en su red social Truth.

El agua adeudada corresponde al quinquenio que empezó en octubre del 2020 y concluyó el mismo mes de este 2025. Según datos de la Comisión Internacional de Límites de Aguas (CILA), en dicho lustro se entregaron a Estados Unidos 1,042 millones 613 metros cúbicos (Mm3), es decir, está pendiente el 50% del agua que México debe enviar a Estados Unidos.

El panorama no es alentador ya que las presas Amistad, en Coahuila y Falcón en Tamaulipas, de donde se envía la mayor parte del agua a los estados del sur de la Unión Americana se encontraban, hasta el 18 de noviembre, con un almacenamiento de 24.6% (993 Mm3) y 10.3% (327 Mm3) respectivamente.

Sequía en la frontera

Las condiciones de sequía que permanecen en la frontera entre México y EU han sido factor para que los embalses en esta zona, a diferencia de la mayor parte del territorio mexicano, se encuentren en niveles bajos.

El Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al 5 de diciembre pasado, mostraba que los estados fronterizos con Estados Unidos padecían por el agua a diferencia de la mayor parte de México que no presenta grandes estragos después de la temporada de lluvias.

Por ejemplo, entre Chihuahua y Coahuila, hay zonas con sequía extrema.

A detalle en Coahuila el 71% de los municipios presentaba algún grado de escasez; en Chihuahua el 11.9% de los municipios padecía también; en Tamaulipas 23.3% estaba afectado; en Nuevo León 19.5%; Sonora 20.8% y Baja California presentaba zonas con sequía anormal.

Entregas para 2026

Los integrantes de las CILA tanto del lado mexicano como de la Unión Americana pronostican que en 2026 la sequía seguirá impactando ambos lados de la frontera, por lo que ya se acordó una reducción en las entregas de agua.

Con base en los acuerdos estipulados en las actas 323 y 330 firmadas en 2017 y 2024, se indicó que para el siguiente año los estados de Arizona, California y Nevada, tendrán una reducción en su asignación.

“En 2026, los usuarios de la cuenca baja del río Colorado en Estados Unidos tendrán una reducción de 411 Mm3 (333,000 acre-pies) y una contribución de ahorro de agua de 247 Mm3 (200,000 acrepies), con aproximadamente 951 Mm3 (770,000 acre-pies) de agua adicional ahorrada conforme al programa de conservación adoptado en 2024. Esto significa que en 2026 los usuarios de la cuenca baja en Estados Unidos tendrán un combinado total de reducción y ahorros de agua de aproximadamente 1,604 Mm3 (1,300,000 acre-pies)”, se comunicó.

El volumen de agua ahorrada, se indicó en el acta 323, podrá ser recuperable en cuanto las condiciones de la cuenca mejoren.