Toluca vs. Tigres: hora y dónde ver el partido de vuelta de la Final del Apertura 2025 de la Liga MX

La Gran Final del Apertura 2025 se definirá este domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Díez, donde Toluca intentará remontar la mínima ventaja que Tigres consiguió en la Ida. La Bombonera promete un ambiente al límite en una serie que, por primera vez en la historia, enfrenta a ambos clubes en una final de Liga MX.

Un 1-0 que deja todo abierto

El duelo de Ida dejó un escenario tan cerrado como intenso. Tigres se impuso 1-0 en el Estadio Universitario gracias a un gol al minuto 46, cuando Diego Lainez aprovechó un error defensivo para asistir a Correa, quien firmó el tanto que hoy marca la diferencia.

El partido tuvo episodios clave: Hugo González evitó el gol felino al 33 con una espectacular intervención que terminó en el travesaño, mientras que Nahuel Guzmán, quien llegó a 17 partidos disputados en finales, la segunda cifra más alta en la Liga MX, sostuvo el 0-0 al descanso.

La polémica y el drama continuaron en la segunda mitad. Apenas dos minutos después del gol, Toluca rozó el empate cuando un disparo del Canelo Angulo se le escapó a Guzmán, pero Chuy Garza salvó en la línea en una de las jugadas más determinantes del encuentro.

Con la ventaja mínima, Tigres viaja a Toluca sabiendo que la historia de Liguillas los favorece, han ganado seis de los siete duelos previos ante los Diablos, mientras que el superlíder del torneo deberá apelar a su fortaleza en casa para revertir la serie y coronar un semestre redondo frente a su afición.

¿Cuándo y a qué hora es la vuelta Toluca vs Tigres?

Toluca vs. Tigres

Fecha: Domingo 14 de diciembre

Hora: 19:00 horas

Estadio: Nemesio Díez

¿Dónde ver la Final del Apertura 2025?

El partido será transmitido por:

Canal 5

Canal 7

TUDN

ViX

Tubi

FOX

FOX One

Todo esta listo y este domingo conoceremos al nuevo campeón de la Liga MX.