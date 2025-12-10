Desigualdad en México: 10% de los más ricos concentran el 71% de la riqueza nacional

Si bien se han hecho avances para disminuir la desigualdad, en México esta continúa siendo “extremadamente alta”, consignó el Informe sobre la Desigualdad Global 2026, que señaló que el 71% de la riqueza nacional se concentra en tan sólo 10% de la población más rica del país.

La disminución de la desigualdad ha sido modesta en la última década, señaló el reporte que destacó el incremento de la participación laboral femenina en los últimos años.

“El 10% de los que más ganan capta alrededor de 59% del ingreso total, mientras que 50% con menos ingresos recibe sólo el 8 por ciento. Las disparidades en la riqueza son aún mayores: 10% más rico posee alrededor de 71% de la riqueza total y 1% con más ingresos, alrededor del 38 por ciento. La brecha de ingresos entre 10% más rico y el 50% con menos ingresos se redujo de 111 a 76 entre 2014 y 2024, lo que sugiere un progreso limitado en la reducción de la desigualdad”, señaló el documento realizado por diversos economistas reconocidos a nivel mundial.

Pese al progreso, México continúa teniendo una de las desigualdades más altas en el mundo tanto en términos de ingresos como de riqueza.

En el mundo, 10% de los más ricos concentran 75 de cada 100 pesos

A nivel global, la concentración de la riqueza continúa, perpetuando así las brechas de desigualdad. De acuerdo con el informe, 10% de la población más multimillonaria posee tres cuartas partes de la riqueza mundial, mientras que la más pobre sólo posee 2 por ciento.

De esta manera, por cada 100 pesos de riqueza que hay en el mundo, 75 se concentra en la riqueza personal total de los más ricos.

“La desigualdad es una elección política. Es el resultado de nuestras políticas, instituciones y estructuras de gobernanza. Los costes del aumento de la desigualdad son evidentes: divisiones cada vez mayores, democracias frágiles y una crisis climática que recae con mayor fuerza sobre los menos responsables. Pero las posibilidades de reforma son igualmente evidentes. Cuando la redistribución es fuerte, la fiscalidad es justa y se da prioridad a la inversión social, la desigualdad se reduce”, consignó el reporte.