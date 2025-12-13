Entrega Gobierno del Edomex apoyo económico a 187 cooperativas para respaldar proyectos productivos comunitarios

Invierte Gobierno de Delfina Gómez Álvarez 35 millones de pesos durante 2025.

Además, las y los beneficiarios reciben asesoría y acompañamiento especializado.

TOLUCA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo, entregó este año 187 apoyos económicos como parte del Programa de Desarrollo Social Fomento Cooperativo para el Bienestar, una iniciativa que promueve la creación de sociedades como modelo de emprendimiento social, solidario y sostenible.

La más reciente entrega benefició a 98 cooperativas, que se suman a las 89 respaldadas en febrero, las cuales, reciben hasta 200 mil pesos, asesoría técnica y acompañamiento especializado para conformar sociedades integradas por al menos cinco personas, enfocadas en proyectos productivos de alto impacto comunitario.

Un ejemplo de ello es “Potenciemos el talento”, sociedad dedicada a la conformación de comedores comunitarios encargados de alimentar a personas en situación vulnerable, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo, reconoció el liderazgo, sensibilidad y compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para promover un desarrollo más justo y equitativo para las y los mexiquenses.

Cabe señalar que la Secretaría del Trabajo, a través de las 10 Oficinas Regionales de Empleo que dependen de la Dirección General de Empleo y Productividad, ofrece acompañamiento desde el registro de cada grupo, así como apoyo en los trámites fiscales y administrativos necesarios para su consolidación.

Con esta acción, el Gobierno del Estado de México fortalece una alternativa económica incluyente, participativa y sostenible, que promueve justicia social, igualdad de oportunidades y crecimiento integral para las comunidades mexiquenses.