México hilará en 2026 dos años con crecimiento por debajo del promedio de Latinoamérica: Citi

México registrará en 2026, un segundo año consecutivo creciendo por debajo de la media de América Latina, según las previsiones de Citi.

De acuerdo con Felipe Juncal, economista para México y Latinoamérica en Citi, el Producto Interno Bruto (PIB) de México conseguirá un avance de 0.2% este año. Un desempeño que está muy lejos del 2% esperado para América Latina.

Esta nueva previsión, incorpora el impacto de la contracción económica del tercer trimestre así como las revisiones a la baja del desempeño de la economía en los dos cuartos previos, acotó aparte el economista jefe para México en Citi, Julio Ruiz.

En conferencia de prensa, para presentar su panorama económico para 2026, estimaron que para el próximo año, la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 1%, que también estará debajo del 2.2% promedio que alcanzará la región.

(Nota en desarrollo...)