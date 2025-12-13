Más de 87,000 mexicanos han sido detenidos en redadas contra migrantes en Estados Unidos

Las severas medidas implementadas por el gobierno de Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el 20 de enero de 2025, en contra de la migración indocumentada, se tradujeron en más de 169 redadas en las que fueron detenidas más de 225,000 personas, de las cuales más de 87,000 son mexicanas; 20 muertos en custodia de personal de migración, entre ellos 10 mexicanos y una sensible reducción en la detención de migrantes en la frontera.

Eso dicen las cifras, pero los testimonios de mexicanos en ese país y activistas que tienen como causa la defensa de los migrantes en suelo estadounidense exponen que esas acciones se tradujeron en decenas de familias desintegradas, miedo y carencias económicas y sociales.

En ese contexto, destaca el limitado apoyo del gobierno mexicano, quien los llama héroes cuando se trata de que envíen remesas, pero quien que redujo en alrededor de 10%, el presupuesto destinado a la asistencia consular, precisamente cuando más se ocupaba ayuda desde acá, de este lado.

Baja 90% detenciones en la frontera; aumenta 130% por redadas en ciudades

Si se analizan las estadísticas de las autoridades estadounidenses sobre detenciones y expulsiones, se observa que en lo que va del año hubo una caída en el número de detenciones en la frontera por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) y un aumento considerable de las detenciones, en las ciudades y condados, por parte de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Entre enero y octubre de 2023, la Patrulla Fronteriza detuvo un millón 997,579 personas; en el mismo periodo de 2024, la cifra bajó ligeramente a un millón 456,014 personas, pero, en el mismo lapso de 2025, descendió a 158,849. La cantidad de personas detenidas de enero a octubre de 2025 representan 10.9% de las detenciones en el mismo periodo de 2024.

Infográfico EE

En el caso de los mexicanos, entre enero y octubre de 2023 fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza 606,307; en el mismo periodo de 2024, fueron 492,918 y en el mismo lapso de 2025 la cifra bajó a 93,212.

En tanto, el ICE entre enero y octubre de 2024 detuvo a 94,532 personas y en el mismo lapso de 2025 fueron 225,757, eso quiere decir que hubo una variación porcentual de 138% en ciudades y condados a través de agresivas redadas.

Infográfico EE

En esas incursiones, entre enero y octubre de 2025 fueron detenidos por el ICE 87,448 mexicanos.

Las estadísticas del ICE sistematizadas por https://deportationdata.org/ muestran que 40% de los arrestos del ICE han sido cometidos en Texas (22.45%), Florida (9.32%) y California (8.18%), aunque también destacan poblaciones de Georgia, Nueva York, Virginia y Arizona.

Infográfico EE

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, del 20 de enero al 23 de octubre de 2025, fueron repatriados a México 116,320 connacionales, de los cuales 93,153 recibieron asistencia o protección consular.

En tanto, reportes del Instituto Nacional de Migración (INM) refieren que de enero a octubre de 2025 fueron devueltos a territorio nacional 128,881 mexicanos.

En el mismo lapso de 2024 fueron deportados 173,397 mexicanos y en el mismo periodo de 2023 la cifra fue 188,065 y en el mismo periodo de 2022 el registro fue de 221,431. El número de deportados de enero a octubre de 2025 representan 58% de los retornados en el mismo periodo de 2022.

Infográfico EE

Se queda corto el número de detenciones de los anuncios del gobierno

Ariel G. Ruiz Soto, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI) de Estados Unidos, destacó que el ICE realizó alrededor de 340,000 deportaciones en el año fiscal 2025 (que va de octubre de 2024 a septiembre de 2025), incluyendo no ciudadanos con una orden formal de expulsión y detenidos de inmigración que decidieron terminar su detención con una salida voluntaria.

El analista expuso a este periódico que el gobierno estadounidense reportó más de 400,000 deportaciones en total, es decir sumando las derivadas de detenciones del ICE y CBP en los primeros 250 días de la segunda administración del presidente Trump, y que va en camino de alcanzar casi 600,000 al final de su primer año.

Sin embargo, el analista destacó que esa proyección no alcanza las 685,000 deportaciones registradas por la administración Biden en el año fiscal 2024 y está muy lejos de la promesa de la administración del presidente Trump de realizar un millón de deportaciones al año.

Para el especialista lo que explica la diferencia entre el número de arrestos y el de expulsados es que hay diferentes etapas en el proceso de deportación y la logística que implica el traslado de los migrantes desde los lugares de arresto a los centros de detención, en su caso a los juzgados y a los puntos de expulsión, además de que hay una disminución importante en las detenciones en la frontera.

Personal del servicio exterior de México otorga 15,966 asesorías legales

Del 20 de enero al 23 de octubre de 2025, personal del servicio exterior mexicano realizó 8,099 visitas a centros de detención migratoria y otorgó 15,966 asesorías legales externas a personas, según cifras de la SRE.

Por lo que respecta a la atención y protección de tipo consular, atendieron 130,019 casos, de los cuales prácticamente 80% fueron de tipo migratorio, aunque algunos otros casos requirieron asistencia o protección en términos administrativos, penales, civiles y laborales.

Del 18 de julio al 23 de octubre de 2025, personal del servicio exterior mexicano en Estados Unidos gestionó 352 solicitudes de menaje doméstico a connacionales.

Sin embargo, la percepción de los migrantes es que el gobierno mexicano está haciendo un esfuerzo minúsculo para ayudarlos.

¿Asistencia consular?

Al preguntarle al director Político de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, Artemio Arreola, sobre la atención de los consulados mexicanos a los connacionales que son detenidos por el ICE, expuso: De acuerdo con información de la SRE, el área de protección consular cuenta con un presupuesto de 16.3 millones de dólares para tres años. Es decir 5.4 millones por año y si se divide entre 53 consulados en Estados Unidos cada uno dispondría de 102,515 dólares al año.

Si se dividieran los 5.4 millones de dólares que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dispuso para protección consular durante 2025 entre los 87,448 mexicanos que fueron detenidos por el ICE entre enero y octubre pasado, a cada uno le tocarían 61 dólares (alrededor de 1,000 pesos), cuando, actualmente un abogado cobra por defender a migrantes en alguna corte de migración entre 5,000 y 15,000 dólares. Si son deportados, el gobierno mexicano los apoya con 2,000 pesos.

“Nada más para que veas el trato que le dan a los héroes que mandan 64,000 millones de dólares al año en remesas”.

Según las consideraciones de una iniciativa de punto de acuerdo promovido hace unos días por el senador Ricardo Anaya para que el Senado exhorte al gobierno a destinar más presupuesto a la protección consular en Estados Unidos, entre 2022 y 2025, el presupuesto destinado a los consulados mexicanos sufrió una disminución del 40% en términos reales.

Aseguró que el presupuesto asignado a la asistencia consular tuvo una disminución del 9.8% respecto de lo aprobado en 2024, pues de los 581 millones 710,430 pesos asignados en 2024 para la atención, protección, servicios y asistencia consulares, en 2025 se están destinando solo 524 millones 192,258 pesos.

El presupuesto aprobado en 2025 para este programa fue el más bajo desde 2018. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2026, este monto será de 549 millones de pesos, lo cual está aún lejos de los 581 millones asignados en 2024.

Al respecto, Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante expuso que no hay recurso que alcance para satisfacer la necesidad de atención que tienen las comunidades migrantes principalmente en materia de defensa.

Entrevistado vía telefónica desde la Ciudad de México, dijo que los recursos de los gobiernos de los países de origen de los migrantes en Estados Unidos y los que reúnen las organizaciones civiles y los ciudadanos en general, se utilizan, principalmente, para conseguir abogados que los defiendan en las cortes de migración, así como para pagar fianzas.

Salen al quite organizaciones civiles, gobiernos locales y comunidades

Quienes están ayudando a los inmigrantes ante la embestida de las autoridades migratorias estadounidenses son los vecinos, las familias, las comunidades, organizaciones civiles y autoridades locales, en ese orden.

Ante las redadas, las comunidades migrantes reaccionaron con organización. Artemio Arreola expuso que desde el triunfo de Trump en las elecciones de noviembre de 2024, la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados habilitó una línea de atención telefónica (18554357693) para orientar a las personas para estar preparados ante los operativos antiinmigrantes de las autoridades.

Además, se realizaron sesiones de entrenamiento presenciales y virtuales para que las personas conocieran sus derechos.

También se integraron grupos de respuesta rápida con el objetivo de documentar la forma en que se realizan las redadas, particularmente violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

Además, se documenta caso por caso con el fin de tener elementos que permitan la defensa ante las cortes.

Dijo que el hecho de que las personas conozcan sus derechos ayuda porque ahora cuando son detenidas se mantienen en silencio, no firman nada, lo cual obliga la intervención de un juez.

En ese sentido, Avelino Meza comentó que hay comunidades que se han organizado para implementar medidas de contención, como el llamado “Movimiento del Silbato” en varios estados del país, en el que participan personas que están haciendo guardias para identificar operativos contra migrantes y poder avisar a sus familiares y amigos mediante el uso de silbatos.

Otras han decidido continuar con su vida, asumiendo los riesgos que implica ser deportado si se encuentra con una redada.

Las cortes son el otro campo de batalla

Las constantes incursiones y detenciones ilegales propiciaron un incremento en la judicialización de casos ante las cortes de migración. De acuerdo con la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración, hasta octubre pasado había un rezago de casi cuatro millones de asuntos.

En Chicago, parte del trabajo de defensa de los migrantes se ha realizado precisamente en las cortes. Artemio Arreola expuso que en esa entidad se logró la ampliación de los beneficios del decreto de consentimiento conocido como Castañón Nava, firmado en 2022 que limita las detenciones migratorias sin orden judicial.

Lo relevante es que gracias a ello en noviembre se logró que un juez dictara la liberación de más de 600 personas que habían sido detenidas por el ICE, aunque el gobierno apeló la decisión y el asunto todavía no se resuelve.

Lo delicado es que alrededor de 200 de esas personas ya fueron devueltas a sus países de origen.

Por otra parte, hay una activa vigilancia hacia las autoridades locales para que no cooperen con las autoridades migratorias en el despliegue de redadas y arrestos.

La semana pasada se logró en Chicago la aprobación de una ley que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, mediante la cual se busca evitar que se realicen redadas en las cortes de migración, planteles educativos, hospitales y estancias infantiles. además, para facilitar la recopilación de pruebas que acompañen demandas contra las autoridades migratorias que violen los derechos de las personas.

Recalcó que los operativos del ICE con frecuencia violan los derechos de personas, tanto sin documentos migratorios en regla, como residentes, pues las acciones son orientadas simplemente por la apariencia de ser extranjero.

Dijo que las comunidades de migrantes tienen claro que deben ser prudentes al actuar ante los actos de la autoridad para que el gobierno no despliegue a la Guardia Nacional, con el argumento de que hay insurrección.

En tanto, el vocero de Fuerza Migrante, Avelino Meza, destacó que ha habido excesos por parte de los agentes del ICE y quienes los apoyan, lo cual ha dado pie a violaciones a derechos humanos de los migrantes e incluso de residentes que para los agentes parecen migrantes indocumentados.

Las comunidades viven con miedo a la desintegración familiar

El mayor impacto de la escalada anti inmigrante ha sido en el ámbito social, sobre todo por el incremento en los niveles de miedo en comunidades migrantes, tengan o no documentación migratoria en regla, destacó Ariel G. Ruiz Soto.

“Las personas prefieren no salir de sus casas para no exponerse a ser arrestados no solo por agentes del ICE, sino de las demás corporaciones que colaboran con ellos”.

Según el analista de MPI, se calcula que hay 5.3 millones de niños ciudadanos de Estados Unidos que al menos uno de sus padres no cuenta con documentos migratorios en regla. “Para ellos el impacto psicológico es mayor”.

También se han documentado casos de ausentismo en las escuelas o baja en su rendimiento académico, por el temor que tienen de que alguno de sus padres vaya a ser deportado.

Además, destacó, ha escalado la tensión social entre quienes están en favor y en contra de este tipo de acciones y se notan más altos niveles de estrés social, lo que puede tener consecuencias negativas a más largo plazo.

Al respecto, Avelino Meza comentó que el impacto más grande ha sido el miedo hacia la posible división de las familias si es deportado alguno o varios integrantes de estas.

Incluso, eso ha generado que muchas no hayan aguantado la presión y decidido mejor regresar a sus países de origen de manera voluntaria.

El activista de Fuerza Migrante recordó que actualmente hay alrededor de 180,000 personas de origen mexicano, que han decidido deportarse, pero eso no ha ocurrido todavía por cuestiones administrativas.

Comentó que actualmente se prepara el traslado a México desde Estados Unidos de alrededor de 2,000 familias cruzarán la frontera por Laredo-Nuevo Laredo la próxima semana. De ellas alrededor de 200 van con la intención de quedarse en México.

“Estamos haciendo todo lo posible para que puedan viajar con la mayor cantidad de cosas para que puedan reiniciar una vida en el país”.

Lo delicado es que si 2025 fue un año negro para los migrantes 2026 se vislumbra peor. Es muy probable que en 2026 haya más detenciones que en 2025 por que el gobierno dispuso 75,000 millones de dólares para incrementar las acciones contra los migrantes.

El gobierno del presidente Trump sigue empeñado en expulsar migrantes y traer dinero para hacerlo.

Los héroes tienen miedo.

El gobierno mexicano “cuida” los centavos.