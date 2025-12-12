Tigres opacó al Toluca y toma ventaja en Monterrey

Los Tigres clavaron el colmillo en la ida de la Final. Aprovecharon el partido en Monterrey para irse sobre el Toluca y ponerlos en alerta: los distanciaron del bicampeonato y los obligan a remontar.

El gol lo hizo Ángel Correa al minuto 46 con un remate desde el centro del área. El jugador argentino llegó como refuerzo esta temporada, en la que ya suma nueve anotaciones. El fichaje rindió frutos.

La escuadra del entrenador Guido Pizarro obligó al Toluca a tomar una posición más defensiva en el ‘Volcán’, en una final inédita con dos equipos que son a la vez, la mejor ofensiva y defensiva del Apertura 2025. Los Diablos quedaron como líderes del torneo, pero necesitan confirmarlo todavía en la vuelta.

Tigres generó más oportunidades. Entre ellas, la de André-Pierre Gignac, que juega su final 14 con el equipo, la de Rômulo y la de Juan Brunetta.

Toluca perdió la paciencia en la recta final. En el tiempo de compensación (5 minutos) Robert Morales discutió con Joaquim y el árbitro Marco Antonio Ortiz decidió expulsarlo (92’).

Si el club escarlata remonta en la Vuelta se convertiría en el quinto equipo en lograr un bicampeonato en la historia de los torneos cortos, mientras que, Antonio Mohamed en cuanto a su marca personal como técnico, busca su quinto título de Liga en México. El Estadio Universitario dio confort a su equipo, que también es fuerte como visitante, porque en la temporada regular no tuvo derrotas.

CONFERENCIA DE PRENSA POST PARTIDO:

ANTONIO MOHAMED

“Es una serie abierta, estamos abajo en el marcador, saldremos en nuestra cancha, con la altura y sabemos cómo se presenta el juego.

“Nos faltó profundidad, nos acomodamos mejor en Toluca, conocemos la velocidad de la pelota, tendremos un partido diferente. A nadie le gusta perder”.

“El gol es psicológico, fuimos profundos, el gol llega en un momento justo, es una situación en contra y tenemos mucha energía y confianza para revertirlo”.

“Con Alexis Vega tenemos tres días más y tiene días entrenando con ganas de estar, veremos mañana en el entrenamiento, él también se conoce y va a decidir si podrá estar o no”.

“En Toluca necesitamos hacer dos goles para ser campeones, no es tan malo, la serie está abierta y tenemos la posibilidad. No está muerto quien pelea”.