Bolsa mexicana sube con fuerza a un máximo histórico; destacan GAP y OMA

Los índices locales subieron con fuerza este jueves, tras haberse confirmado ayer un esperado recorte de 25 puntos base a la tasa de la Reserva Federal.

Las bolsas de valores de México registraron fuertes avances en las negociaciones de este jueves.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México registraron fuertes avances en las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales subieron a máximos récord después de que la Reserva Federal estadounidense confirmó ayer un esperado recorte a su tasa de interés.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 2.05% a 64,712.07 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 2.08% a 1.282,60.

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Los títulos de las aeroportuarias GAP y OMA lideraron las alzas, con 6.09% más a 467.57 pesos, y 5.03% a 245 pesos, seguidas por el conglomerado Orbia, con 4.72% a 17.08 pesos.

La Fed hizo ayer un esperado recorte de 25 puntos básicos a su tasa, el tercero consecutivo, a un rango de 3.50%-3.75%. En su conferencia posterior, Jerome Powell, el presidente del banco central, dijo que los ajustes podrían frenarse en el primer trimestre de 2026.

