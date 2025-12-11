Bolsa mexicana sube con fuerza a un máximo histórico; destacan GAP y OMA

Las bolsas de valores de México registraron fuertes avances en las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales subieron a máximos récord después de que la Reserva Federal estadounidense confirmó ayer un esperado recorte a su tasa de interés.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 2.05% a 64,712.07 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 2.08% a 1.282,60.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Los títulos de las aeroportuarias GAP y OMA lideraron las alzas, con 6.09% más a 467.57 pesos, y 5.03% a 245 pesos, seguidas por el conglomerado Orbia, con 4.72% a 17.08 pesos.

La Fed hizo ayer un esperado recorte de 25 puntos básicos a su tasa, el tercero consecutivo, a un rango de 3.50%-3.75%. En su conferencia posterior, Jerome Powell, el presidente del banco central, dijo que los ajustes podrían frenarse en el primer trimestre de 2026.