Qué se sabe de la ‘súper gripe’ H3N2 subclado K en México: síntomas y recomendaciones

La confirmación del primer caso de influenza A(H3N2) subclado K en México, reportado por la Secretaría de Salud el 12 de diciembre, encendió el interés público por una variante que ha crecido con rapidez en Europa, Asia y Norteamérica.

Aunque autoridades nacionales e internacionales descartan que exista un motivo de alarma, sí llaman a reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica ante la posibilidad de una temporada invernal más intensa.

El caso detectado en el país fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Según la tarjeta informativa de la dependencia, la persona respondió adecuadamente al tratamiento antiviral y actualmente se encuentra recuperada.

¿Qué es el subclado K de la influenza A(H3N2) y por qué circula más?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que el subclado K (también identificado como J.2.4.1) ha mostrado un rápido incremento en Europa y en varios países de Asia, donde representa una proporción significativa de los virus analizados. Estados Unidos y Canadá también registran un ascenso sostenido.

Los análisis indican que se trata de parte del proceso natural de evolución del virus estacional. Aunque presenta variaciones genéticas respecto a variantes previas, no se han documentado cambios relevantes en la severidad, ni aumentos inusuales de hospitalización o mortalidad.

Históricamente, las temporadas dominadas por A(H3N2) suelen afectar con mayor fuerza a personas adultas mayores, por lo que la OPS insiste en mantener alta la cobertura de vacunación.

¿Hay motivo de preocupación en México?

Hasta el 11 de diciembre, México no había registrado casos. Sin embargo, un día después se confirmó el primero. Aun así, la Secretaría de Salud subraya que:

La influenza A(H3N2) circula cada año en el país.

El subclado K presenta síntomas y comportamiento similares a otras variantes estacionales.

La vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo permanente y continuará reportando cualquier actualización.

Síntomas: ¿cómo se manifiesta esta variante?

De acuerdo con la evidencia disponible, los síntomas son los mismos de cualquier influenza estacional:

Fiebre súbita

Dolor de cabeza

Dolor muscular y articular

Tos seca

Congestión o secreción nasal

Dolor de garganta

Cansancio extremo

En personas de riesgo (adultos mayores, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas), la influenza puede progresar a complicaciones como neumonía o deshidratación.

¿Funciona la vacuna contra el subclado K?

Aunque todavía se reúnen datos de la temporada, análisis preliminares en Europa muestran que la vacuna mantiene niveles de protección similares a años anteriores frente a enfermedad grave:

70/75% en niñas y niños

30/40% en adultos

Este nivel de eficacia ayuda a reducir hospitalizaciones y complicaciones, especialmente en grupos de riesgo.

¿Qué recomienda la OPS?

El organismo internacional pidió a los países:

Reforzar la vigilancia epidemiológica, virológica y genómica.

Asegurar alta cobertura de vacunación, sobre todo en adultos mayores y personas con comorbilidades.

Preparar los servicios de salud ante una posible actividad temprana o más intensa de influenza durante invierno.

Tratar oportunamente los casos y garantizar disponibilidad de antivirales.

Mantener el diagnóstico temprano y la notificación inmediata de eventos respiratorios inusuales.

¿Qué cuidados debe tomar la población?

Las medidas son las mismas que han probado ser efectivas para limitar la transmisión de virus respiratorios:

Lavado frecuente de manos.

Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar.

Ventilar espacios cerrados.

Acudir a vacunarse contra influenza, COVID-19 y neumococo según edad y condición de salud.

En caso de fiebre o síntomas respiratorios, quedarse en casa y evitar contacto con otras personas.