Pausa de inversiones productivas el próximo año propiciará más ajustes en tasa de México: BlackRock

Estrategas de BlackRock anticipan que no será fácil conseguir una resolución favorable del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el llamado T-MEC, para el próximo año, lo que se convertirá en un determinante para mantener la pausa en el flujo de inversiones productivas.

En conferencia de prensa para presentar el Panorama global del 2026, el director general de inversiones activas de renta fija y multiactivos en la firma, José Luis Ortega, acotó que sí habrá buenas noticias sobre la continuidad del acuerdo para fines del próximo año y se enviará la señal de que “el bloque de Norteamérica quedará renovado para competir al exterior.”

De acuerdo con el estratega, esta pausa en el flujo de inversiones productivas es un factor adicional para anticipar que Banco de México continuará con los recortes en la tasa para el año próximo.

El estratega precisó que ante la argumentación que ha dado la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, acerca del impacto que tiene la holgura en la brecha del producto en la inflación, se puede proyectar que seguirán con el ciclo de recortes.

En la firma anticipan que Banco de México llevará la tasa a un nivel de 6.50% el próximo año.

Banxico volverá a modificar sus pronósticos de inflación

Desde su perspectiva, el Banco de México será mucho más específico en su guía prospectiva para comunicar los pasos a seguir en la política monetaria y debe ser suficientemente cauteloso para cambiar guía prospectiva, advirtiendo que hará una pausa para que se acerque inflación al objetivo.

Anticipa que inflación estará por arriba de 4% en el primer trimestre y como el Banco de México no ha acertado en sus pronósticos de inflación propios y ha modificado en varias ocasiones la fecha aproximada en la que estima que llegarán al objetivo puntual, estima que el banco central revisará al alza los pronósticos de inflación trimestral para el 2026.

Desde su perspectiva, el Banco de México será mucho más específico en su guía prospectiva para comunicar los pasos a seguir en la política monetaria.

Consideró que, además, tendrá que ser suficientemente cauteloso para cambiar la guía prospectiva, advirtiendo que pausará su ciclo de recortes al iniciar el año, para esperar que se acerque la inflación al objetivo.

De tasa chicas, ahorro interno y posición neutral

El estratega aclaró que, aunque el Banco de México continuará con el ciclo de recortes en la tasa para llevarla a 6.50%, seguirá otorgando una tasa real positiva que incentiva al ahorro.

La posición de la tasa es neutral y seguirá adentrándose en ese terreno.

Pero no es una fase laxa ni estarán llevándola a una posición negativa que desincentive al ahorro de la población para que mejor gasten.

En la misma conferencia participó el director general de BlackRock, Sergio Méndez, quien acotó que el ahorro interno crece por las contribuciones, que espera seguirán creciendo y llegaremos a 15% en el 2028.

“Es verdad que la tasa de interés juega un papel relevante como un componente de la diversificación o composición del ahorro, pero dependemos mucho de los diferentes mercados”.