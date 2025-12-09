Servicios presionan inflación; precios aumentaron 3.80% anual en noviembre

Los precios de los servicios continuaron presionando a la inflación a los consumidores en noviembre pasado, con lo cual los precios volvieron a repuntar, pero se mantuvieron dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el penúltimo mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un avance de 0.66% en comparación mensual, lo cual llevó que la inflación anual se ubicara en un nivel de 3.80 por ciento.

El dato de noviembre significó un repunte para la inflación, dado que en octubre su nivel fue de 3.57% anual. Sin embargo, continuó dentro del objetivo de Banxico, de 3% +/- 1 punto porcentual.

“Las cifras de hoy reflejan el complejo panorama inflacionario que sigue enfrentando México. Aunque la inflación general se ubica en el intervalo de variabilidad de Banxico, esto se debe en su totalidad al componente no subyacente, ante menores afectaciones climáticas en comparación con el 2024. En contraste, la inflación subyacente, que ofrece una visión más estable de las tendencias inflacionarias y su trayectoria de mediano plazo, alcanzó su nivel más alto en 20 meses”, destacó Monex en un análisis.

Previo al dato de inflación, los especialistas señalaron un nuevo recorte a la tasa de interés de Banxico en 25 puntos base en la reunión de este mes de acuerdo con la Encuesta Expectativas de Citi México.

“La mediana del pronóstico para la tasa de política al cierre del 2025 se mantiene en 7.00%, como en la encuesta anterior. Para el cierre del 2026, la mediana de las expectativas para la tasa de política se mantuvo en 6.50% respecto a hace 15 días, con estimaciones que van desde 6.00% hasta 7.00%”, señaló la encuesta.

En tanto, la media de los especialistas arrojó que la inflación cerrará el 2025 en un nivel de 3.79%, que si bien se mantiene dentro del rango de Banxico, aún queda por arriba de la estimación puntual de 3 por ciento.

“Preocupa la renuencia en la inflación subyacente pese a la debilidad económica, y su panorama no ha mejorado. Por su parte, Banxico ha asumido una postura monetaria neutral y, en su último comunicado, aseveró que “valorará recortar la tasa de referencia”. Con todo lo anterior, consideramos que el de diciembre podría ser el último recorte en la tasa de interés objetivo, al menos por varios meses”, agregó Alejandro Saldaña, economista en Jefe de Ve por Más (Bx+).

Servicios golpearon el bolsillo

Al interior del informe del Inegi se observó que, nuevamente, la mayor presión vino del rubro de los servicios, los cuales forman parte de la inflación subyacente.

De esta manera, el índice subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles y es el que considera Banxico para su decisión de política monetaria, se ubicó en un nivel de 4.43% anual, desde 4.28% de octubre.

Dentro de este índice, el precio de los servicios incrementó en 4.49% anual, mientras que el de las mercancías 4.37 por ciento.

“El componente de mercancías se aceleró ante lo que aparentemente fue una temporada promocional menos agresiva a la del año pasado, si bien fue un poco más extensa. Los servicios avanzaron por segundo mes consecutivo, en particular aquellos distintos a educación y vivienda. Llama la atención la reciente falta de progreso en el rubro de servicios, en un contexto de debilidad económica. De hecho, éstos todavía exhiben tasas de crecimiento muy superiores a su promedio histórico. Su rigidez puede estar relacionada con los incrementos en costos laborales acumulados en los últimos años”, añadió el economista de Bx+.

En el caso de la inflación no subyacente, ésta se ubicó en 1.73% anual en noviembre pasado.

A detalle, el precio de los productos agropecuarios incrementó en apenas 0.90%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno mostraron una inflación de 2.40 por ciento.