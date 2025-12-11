Final Tigres-Toluca roza 1,000 millones de pesos en impacto económico

Las expectativas sobre la final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Tigres y Toluca no sólo son altas en la parte deportiva, con jugadores de la talla de André-Pierre Gignac y Paulinho, sino también en la cancha económica.

Esta final, inédita en la historia de la primera división de México, apunta a alcanzar 992.98 millones de pesos en impacto económico.

La cifra proviene de dos fuentes: primero, de las estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) tanto del Valle de Toluca como de Monterrey; segundo, de un promedio de taquilla con base a los precios oficiales de los equipos y la capacidad de los estadios Nemesio Diez y Universitario, respectivamente.

“En el Valle de Toluca, desde la Cámara de Comercio, estamos estimando una derrama que rondará los 160 millones de pesos y que proviene de un comercio totalmente local”, expresó a El Economista, Fernando Reyes, presidente de la Canaco-Servytur del Valle de Toluca.

De parte de Canaco-Servytur Monterrey, la proyección es de 650 millones de pesos, “consolidándose como uno de los eventos deportivos de mayor impacto económico del año en Monterrey”, compartió su dirección de comunicación a través de un informe.

Es decir, la derrama económica entre ambas ciudades se estima en 810 millones de pesos sin incluir venta de boletos a estadios ni consumo en los mismos, especificaron los organismos.

“Es una realidad que mueve de manera importante la economía local y así como lo vemos en el estadio, también lo vemos en comercios aledaños, porque son tres momentos los que envuelven al futbol: los previos, con todo lo que implica la movilidad, turismo y restaurantes; el partido mismo; y la fiesta al finalizar. Involucra un ambiente muy absorbente y particularmente en estos partidos de final”, agregó Fernando Reyes.

En efecto, se puede observar que la derrama económica aumentará entre 60 y 550% en ambas ciudades en comparación con juegos de temporada regular.

Según la Canaco-Servytur del Valle de Toluca, un partido de los Diablos antes de entrar a Liguilla representa una derrama de 100 millones de pesos.

En el caso de Tigres, la Canaco-Servytur de Monterrey estima que un partido de fase regular significa entre 100 y 125 millones de pesos en derrama económica.

“Debido a la cantidad de derrama generada y los giros beneficiados, se puede comparar con la celebración del Día del Padre”, señaló Abraham González, coordinador de comunicación de la Canaco-Servytur de Monterrey, en alusión a los 650 millones de pesos esperados por la final de Liga MX.

El presidente de la Canaco-Servytur del Valle de Toluca añadió que estas estimaciones corresponden al comercio formal, por lo que podría agregarse “otro 40%” por la fuente informal.

“Nos resulta muy complicado porque, en el caso de la Cámara, partimos de números que hablan propiamente del comercio formal. El comercio informal en México está superando al formal, estamos hablando de rangos de 55% contra 45%. Si esa fórmula, que es una realidad, la traemos a este ejercicio, hay que cargar otro 40% a lo que estamos estimando de 160 millones de pesos. Se vuelve un número sumamente atractivo que no alcanzamos a calcular”.

Estimación por taquilla

El otro rubro es el ingreso por taquilla. La estimación total, entre ida y vuelta, es de 182.98 millones de pesos con base a los precios oficiales publicados tanto por Tigres como por Toluca.

El costo promedio para un boleto en ‘El Volcán’, para la final de ida, fue de 2,780 pesos. Multiplicado por los 41,886 aficionados que caben, según el sitio oficial de la Liga MX, la derrama por taquilla es de 116.44 millones de pesos.

En el caso de la vuelta, el costo promedio para un boleto en el Nemesio Diez es de 2,440 pesos. Multiplicado por los 27,273 de capacidad, la derrama alcanzaría los 66.54 millones de pesos.

En ambas proyecciones no se incluyen precios por reventa, además de que los dos estadios tienen un alto porcentaje de abonados desde el inicio de la temporada, así como secciones designadas específicamente a grupos de animación.

Por otra parte, Tigres y Toluca demostraron durante todo el semestre que son líderes en asistencias en Liga MX. En la fase regular del Apertura 2025, según cifras oficiales, el porcentaje de ocupación más bajo que se registró ya sea en ‘El Volcán’ o en el Nemesio Diez fue de 86% (Tigres contra Atlas en Jornada 10).

En total, sumaron 609,339 asistentes a sus inmuebles, lo que corresponde al 18.6% de toda la afluencia que tuvo el torneo. Es decir, en este semestre, Tigres y Toluca aportaron uno de cada cinco asistentes a estadios en la Liga MX.

Con estos parámetros, entre taquilla y derrama fuera de los estadios, la final del Apertura 2025 proyecta un impacto económico de 992.98 millones de pesos para la búsqueda del noveno título de Liga MX para Tigres o el doceavo para los Diablos.

Cifras destacadas alrededor de la final de Apertura 2025

650 millones de pesos de derrama económica estimada en Monterrey.

160 millones de pesos de derrama económica estimada en Toluca.

2,780 pesos fue el costo promedio de un boleto para la final de ida.

2,440 pesos fue el costo promedio de un boleto para la final de vuelta.

992.98 millones de pesos alcanzaría la derrama total de la final en ambas ciudades sin incluir consumo dentro de estadios.

24.2 millones de personas vieron la final de vuelta entre Toluca y América en mayo de este año, récord para un partido de futbol en México.

Fuentes: Canaco-Servytur del Valle de Toluca y de Monterrey; HR Media.