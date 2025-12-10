La Fed cierra el año con recorte de 25 puntos base a su tasa de interés: ¿En qué rango quedó?

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos (FOMC, por su sigla en inglés) recortó la tasa de interés en 25 puntos base, para dejarla en un rango entre 3.50% y 3.75 por ciento.

Con este ajuste a la baja se hilaron tres consecutivos, tras la pausa pausa de nueve meses que condujeron en el ciclo de recortes que iniciaron en septiembre del año pasado.

Tal como sucedió en las reuniones de septiembre y octubre, esta decisión fue dividida, donde tres de los 12 miembros de la Fed, matizaron su postura. El gobernador Stephen Miran pidió recortar medio punto porcentual así como Austan Goolsbee y R. Schmid, que prefirieron dejar sin cambio la tasa.

En el comunicado del anuncio, explicaron que el FOMC estará preparado para ajustar la orientación de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que pueden impedir el logro de sus objetivos.

El banco central estadounidense elevó del 1.8% al 2.3% su previsión de crecimiento del PIB de EU en 2026. Asimismo, según sus cálculos, la inflación se situará en el 2.4% y la tasa de desempleo en el 4.4% a finales del año que viene.

INFORMACIÓN EN PROCESO...