Fanki y el caos por Cristiano: así fue el colapso en la venta de boletos del México vs. Portugal

La expectativa por ver a Cristiano Ronaldo en la reinauguración del Estadio Banorte (el antiguo Estadio Azteca) desbordó los sistemas de la boletera Fanki. La plataforma colombiana vivió dos días de fallas, reclamos y suspensión de operaciones que terminaron por reprogramar la preventa del esperado México vs. Portugal del 28 de marzo de 2026.

Lo que comenzó como una preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte se convirtió en un episodio marcado por saturación digital, advertencias de Profeco y un agotamiento de boletos en apenas 115 minutos cuando, finalmente, las ventas pudieron reactivarse.

Un colapso anunciado: fallas, sospechas y suspensión de la preventa

La mañana del 10 de diciembre, miles de aficionados ingresaron a la plataforma de Fanki para intentar comprar boletos. En cuestión de minutos, los usuarios comenzaron a reportar errores, bloqueos y la imposibilidad de completar la transacción.

En un comunicado, la boletera explicó que detectó “actividad inusual en el tráfico entrante”, lo que incluía intentos de saturación y de suplantar su identidad digital. Bajo protocolos de seguridad, Fanki decidió no abrir la venta, resguardar el sistema y suspender temporalmente la fila virtual.

La aplicación aseguró que la medida buscaba “proteger la integridad de las transacciones y garantizar que todos los usuarios tengan la oportunidad de acceder de manera segura”.

La pausa provocó frustración entre los aficionados, especialmente porque este partido marca el regreso de Portugal y de Cristiano Ronaldo a México en pleno año mundialista.

Profeco interviene: pide claridad y comunicación

En medio de los reportes de fallas, la Procuraduría Federal del Consumidor entró en escena.

Antes de que Fanki anunciara la suspensión oficial, Profeco difundió un mensaje pidiendo a la plataforma brindar información precisa, oportuna y veraz a los aficionados.

El organismo también exhortó a establecer un canal de comunicación confiable para evitar abusos y proteger los derechos de las personas consumidoras.

Reprogramación y venta relámpago: 115 minutos para agotar la preventa

Tras la suspensión del miércoles, Fanki anunció nuevas fechas de preventa: 11 y 12 de diciembre desde las 9:00 horas, exclusivamente para usuarios Banorte.

El jueves, la plataforma logró iniciar el proceso sin interrupciones graves… hasta que llegó el siguiente revés: los boletos se agotaron en minutos.

A las 10:55 de la mañana, Fanki informó en redes sociales:

“¡La Preventa Banorte se agotó! Su pasión no tiene límites.”

El furor por ver a Cristiano, Bernardo Silva, Vitinha y compañía, además de presenciar la reapertura del renovado Estadio Banort, terminó por liquidar rápidamente las entradas destinadas a preventa.

Venta general bajo alerta: advertencias por sitios falsos

Para la venta general, programada para este sábado 13 de diciembre a las 9:00 horas, Fanki lanzó un hilo de advertencias en X por el aumento de páginas apócrifas que imitan la plataforma.

La empresa recordó que su sitio oficial es fanki.com.mx y que nunca solicita:

Fotografías de tarjetas bancarias

Códigos enviados por WhatsApp

Información personal fuera de procesos oficiales

Depósitos o transferencias

Las advertencias surgieron mientras en redes crecían los testimonios de intentos de estafa aprovechando la demanda por el partido.

Los precios: boletos desde 500 hasta 9,000 pesos

La boletera también confirmó la lista oficial de precios del encuentro. Los costos no incluyen cargos por servicio y van desde 500 pesos en zonas altas hasta 9,000 pesos en localidades Premium.

Precios destacados:

Alto Lateral UF: $500

Cabecera 300: $1,750

Lateral 100: $4,000

Palcos Club: $6,000

Sierra Porch: $8,000

Premium A Chairman: $9,000

Los boletos por preventa Banorte podían adquirirse a 5 o 10 meses sin intereses, con un máximo de cuatro entradas por persona.

Un amistoso de élite rumbo al Mundial 2026

El duelo México vs. Portugal será el primer evento en el renovado Estadio Banorte, que hará historia al convertirse en el único inmueble del mundo en albergar tres Copas del Mundo.

El partido forma parte de la última Fecha FIFA antes del Mundial 2026 y contará con planteles completos, lo que explica la fiebre por conseguir boletos.

Tras este duelo, México enfrentará a Bélgica el 31 de marzo en Chicago y tiene pactado otro amistoso ante Argentina, según la AFA.