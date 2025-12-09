La inflación en México se aceleró a 3.80% en noviembre; servicios continúan presionando

La inflación a los consumidores volvió a acelerarse en noviembre pasado, en donde el rubro de los servicios continuó presionando; sin embargo, se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el penúltimo mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un avance de 0.66% mensual, lo cual llevó a que la inflación anual fuera de 3.80 por ciento.

El dato de noviembre significó un repunte para la inflación, dado que en octubre su nivel fue de 3.57% anual.

Sin embargo, continuó dentro del objetivo de Banxico, de 3% +/- 1 punto porcentual.

Previo al dato de inflación, los especialistas señalaron un nuevo recorte a la tasa de interés del Banxico en 25 puntos base en diciembre, de acuerdo con la Encuesta Expectativas de Citi México.

"La mediana del pronóstico para la tasa de política al cierre del 2025 se mantiene en 7.00%, como en la encuesta anterior. Para el cierre del 2026, la mediana de las expectativas para la tasa de política se mantuvo en 6.50% respecto a hace 15 días, con estimaciones que van desde 6.00% hasta 7.00%", señaló la Encuesta.

En tanto, la media de los especialistas arrojó que la inflación cerrará el 2025 en un nivel de 3.79%, que si bien se mantiene dentro del rango de Banxico, aún queda por arriba de la estimación puntual de 3 por ciento.

Servicios dan golpe al bolsillo

Al interior del informe del Inegi se observó que, nuevamente, la mayor presión vino del rubro de los servicios, los cuales forman parte de la inflación subyacente.

De esta manera, el Índice Subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, se ubicó en un nivel de 4.43% anual.

Dentro de este índice, el precio de los servicios incrementó en 4.49% anual, mientras que el de las mercancías 4.37 por ciento.

En el caso de la inflación no subyacente, esta se ubicó en un nivel de 1.73% anual en noviembre pasado.

A detalle, el precio de los productos agropecuarios incrementó en apenas 0.90%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno mostraron una inflación de 2.40 por ciento.

¿Qué productos pegaron más a la cartera?

Medido por incidencia, es decir, por contribución en puntos porcentuales a la inflación general, en noviembre el incremento de la electricidad fue lo que más pegó a la cartera, esto debido al término del programa de tarifas eléctricas por la temporada cálida en diversos estados.

Así, los productos cn aumento mensual que más impactaron fueron:

Electricidad 20.70%

Colectivo 4.90%

Jitomate 14.34%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.82%

Vivienda propia 0.23%

Chile serrano 24.76%

Servicios profesionales 10.93%

Restaurantes y similares 0.70%

Calabacita 17.05%

Productos para el cabello 2.0%

En contraste, los productos con precio a la baja en comparación mensual que dieron alivio a la cartera con mayor incidencia fueron: