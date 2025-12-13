Netflix o Paramount: quién se quedará con Warner Bros y qué se sabe de las ofertas

La batalla por el control de Warner Bros Discovery escaló a su punto más alto el pasado lunes, luego de que Paramount Skydance lanzara una oferta hostil de 108,400 millones de dólares, desafiando el acuerdo preliminar que Netflix anunció apenas el viernes por los estudios, HBO, HBO Max y todo el catálogo histórico del grupo.

La operación, una de las más grandes que ha visto la industria del entretenimiento en más de una década, enfrenta hoy un escenario incierto marcado por presiones políticas, escrutinio regulatorio y una fuerte guerra mediática.

La oferta de Netflix: un acuerdo por 72,000 millones de dólares

Netflix dio el primer golpe al anunciar que había llegado a un acuerdo para adquirir los estudios de cine y televisión de Warner Bros Discovery, además de HBO y su servicio de streaming.

La oferta, valorada en 72,000 millones de dólares en capital (82,700 millones en valor empresarial), superó propuestas previas de Paramount y Comcast durante semanas de negociaciones.

Su oferta incluía cerca de 28 dólares por acción, lo que eclipsó las propuestas anteriores de Paramount, que rondaban los 24 dólares por acción. Netflix también aceptó pagar una tarifa de rescisión de 5,800 millones de dólares si la operación no obtiene aprobación de los reguladores.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de la plataforma, aseguró que la unión “definirá el próximo siglo de narrativas” y prometió mantener los estrenos de Warner en cines y mejorar el catálogo sin elevar costos a los usuarios.

El golpe de Paramount: 108,400 millones

La respuesta de Paramount no tardó. Este lunes, el estudio dirigido por David Ellison presentó una oferta hostil por la totalidad de Warner Bros Discovery, valorada en 108,400 millones de dólares, equivalente a 30 dólares por acción, y muy por encima del acuerdo que Warner habría preferido con Netflix.

Además, Paramount acusó a Warner de favorecer a Netflix, de abandonar un proceso competitivo y de haber “predeterminado” al ganador. Incluso envió cartas internas cuestionando la imparcialidad de la venta.

La oferta de Paramount también se ve impulsada por los recursos de la familia Ellison (respaldados por la fortuna del cofundador de Oracle, Larry Ellison) y por vínculos políticos cercanos al gobierno del presidente Donald Trump.

Trump entra al juego: presión política y dudas regulatorias

La disputa empresarial tomó un giro político cuando Donald Trump declaró que la unión Netflix-Warner Bros podría representar problemas de concentración de mercado. En discursos recientes, el presidente afirmó que él mismo participará en la decisión del gobierno sobre la aprobación del acuerdo, algo poco habitual.

Trump ha mostrado preferencia por una salida que asegure nuevos dueños para CNN, cadena con la que sostiene un largo conflicto. Ese punto podría favorecer a Paramount, cuya oferta incluye todos los activos de WBD, mientras que Netflix planea vender CNN antes de cerrar la compra.

Además, la Casa Blanca enfrenta presión de legisladores demócratas y republicanos, así como de sindicatos de Hollywood, que temen recortes de empleo, reducción en la producción y un alza de precios para los consumidores.

Cómo reaccionó Wall Street: castigo para Netflix, impulso para Paramount

La guerra de ofertas ya movió al mercado:

Acciones de Netflix cayeron más de 4% este lunes, ligando su cuarta jornada de pérdidas.

Warner Bros Discovery subió 3.59% impulsada por la expectativa de una puja mayor.

Paramount Global repuntó 9.28% tras anunciar su contraoferta.

Analistas de GBM y Morningstar advierten que la compra de Warner consolidaría aún más el poder de Netflix al integrar producción, distribución y streaming, lo que genera temores antimonopolio en Estados Unidos y Europa.

Qué está en juego: franquicias, audiencias y una biblioteca histórica

Más allá de las cifras, la disputa gira en torno a una de las bibliotecas más valiosas de Hollywood. El ganador controlará franquicias como:

Harry Potter

Juego de Tronos

DC Comics

Batman

El Señor de los Anillos (New Line Cinema)

Duna

Friends

The Big Bang Theory

Looney Tunes

Clásicos como Casablanca, Los Soprano, Ciudadano Kane, El Mago de Oz

Además, la propiedad permitiría desarrollar nuevos proyectos en videojuegos, entretenimiento en vivo y ecosistemas multiplataforma, un área en la que Netflix intenta expandirse con agresividad.

La pregunta sigue abierta: ¿quién se quedará con Warner Bros?