Año nuevo, casa nueva: Estrategias de ahorro para comprar vivienda en el 2026

El 2026 llegará con nuevos propósitos para cada persona, pero uno de los más frecuentes en México es lograr comprar una casa, aunque alcanzarlo requiere planificación, constancia y decisiones financieras inteligentes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca de cuatro de cada 10 familias en el país no cuentan con vivienda propia, lo que refleja la complejidad de cumplir esta meta.

Este contexto refuerza la importancia de organizar el gasto, detectar fugas financieras y construir hábitos sólidos que permitan avanzar hacia la adquisición de una casa.

Es por ello que Coldwell Banker México, firma inmobiliaria con presencia nacional, plantea estrategias clave que permiten reducir gastos innecesarios y fortalecer el ahorro:

Uso de herramientas digitales

Existen herramientas que analizan movimientos bancarios y cargos en tarjetas, identifican suscripciones olvidadas, pagos automáticos y compras que suelen pasar desapercibidas. Esto permite visualizar patrones de gasto que, al corregirse, eliminan consumos innecesarios.

Ahorro automatizado

Otra herramienta útil es la automatización del llamado “mini ahorro reaccionario”. Este mecanismo consiste en que, cada vez que ocurre una compra impulsiva, una porción del gasto sea transferida automáticamente a una cuenta de ahorro. Así, se construye un hábito que no depende de la fuerza de voluntad y contribuye al enganche de una casa.

Compras planeadas

Coldwell Banker México sugiere que las compras grandes inevitables —electrodomésticos, muebles o reparaciones— se realicen bajo un enfoque de inversión. Priorizar calidad, durabilidad y funcionalidad convierte esos gastos en elementos que aportan valor al patrimonio, en lugar de ser parte del gasto hormiga.

Metas divididas

Otra estrategia útil es dividir la meta de ahorro en etapas específicas, como el primer enganche, los trámites legales o un fondo para imprevistos. Completar cada fase puede acompañarse de recompensas que no impliquen un gasto significativo. Coldwell Banker México apunta que esta práctica ayuda a mantener la disciplina financiera en el largo plazo.

Ahorros protegidos

La firma enfatiza la importancia de proteger el ahorro frente a la inflación. Mantener el dinero únicamente en efectivo implica una pérdida de poder adquisitivo. Por ello, recomienda colocarlo en instrumentos que generen rendimiento, como Cetes, lo que permite que el fondo destinado a comprar casa conserve su valor y crezca.

Ajustes de consumo

Antes de adquirir nuevas suscripciones o realizar compras online, considerar si estos pagos contribuyen a la meta de tener casa propia. Según la ENIGH 2024, el gasto trimestral promedio por hogar en alimentos fuera del hogar fue de 3,896 pesos, rubro que aumentó 8.2% respecto al 2022. Cambios pequeños como optar por más comidas preparadas en casa puede reducir gastos.

Así, este fin de año se presenta como una oportunidad para revisar las finanzas, detectar fugas de dinero, automatizar el ahorro y tomar decisiones más conscientes, con el objetivo de acercarse a una casa propia en el 2026.