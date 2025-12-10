Trump dice que la Fed debió duplicar el nivel de su recorte de tasas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el recorte de tasas anunciado por la Reserva Federal debió haber sido de al menos medio punto en vez de un cuarto de punto.

En una de sus constantes arremetidas contra la independencia del banco central y su presidente, Jerome Powell, Trump afirmó:

"Ha elegido, diría yo, una cifra bastante pequeña que podría haberse duplicado, como mínimo".