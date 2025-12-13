System of The Down: fechas, venta de boletos, precios, todo lo que debes saber sobre su presentación en México

System of a Down volverá a la Ciudad de México en 2026 con un show masivo que ya perfila para convertirse en uno de los conciertos más esperados del año. La banda estadounidense, referente absoluto del rock y ganadora del premio GRAMMY, anunció una nueva fecha en la capital mexicana tras agotar entradas en su reciente gira por Europa y Reino Unido.

Un regreso de gran escala

El concierto se llevará a cabo el 27 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, recinto que recibirá a miles de fans después del éxito de la agrupación en Norteamérica durante el verano y del impresionante récord de 500,000 boletos vendidos en América Latina a principios de este año.

La noche estará marcada además por la presencia de IDLES, la banda británica de rock reconocida por su energía en vivo y su sonido abrasivo. Su participación como acto invitado promete una velada intensa para los asistentes.

Fechas clave de venta de boletos

La organización confirmó tres fases de venta:

Preventa para fans de System of a Down:

10 de diciembre, a las 10:00 a.m. hora local.

Preventa Banamex:

15 de diciembre, disponible para tarjetahabientes.

A partir de las 2:00 p.m.

Venta General:

16 de diciembre a través de Ticketmaster y en taquillas del inmueble.

Dado el ritmo con el que se agotó su gira europea, se espera alta demanda desde los primeros minutos.

Precios oficiales de los boletos

Tras la preventa para fans, se dio a conocer el rango de precios para el concierto en la CDMX (sin incluir cargos por servicio):

GNP: $3,990

General A: $2,890

General B: $1,390

Verde B: $2,990

Naranja B: $2,190

Verde C: $1,590

Naranja C: $1,090

Una banda que no pierde vigencia

Con más de 42 millones de discos vendidos, giras sold out en todo el mundo y un promedio de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify, System of a Down mantiene un estatus privilegiado en la escena del rock alternativo.

Formados en Los Ángeles en 1998, Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan han construido una carrera marcada por la experimentación sonora, la crítica política y una base de fans leal.