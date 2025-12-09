Empleo en México: IMSS registró 48,595 nuevos puestos formales en noviembre

La creación de empleo formal muestra un menor ritmo en 2025. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de noviembre se han generado 599,389 puestos de trabajo, cifra que representa una disminución de 3.21% respecto a los 619,252 empleos registrados en el mismo periodo de 2024.

El IMSS destacó que, aún con dicha desaceleración, el empleo total afiliado se mantiene en niveles históricos: 22 millones 837,768 puestos, de los cuales 86.7% son permanentes, el nivel más alto desde que se tiene registro.

En noviembre se observó un aumento mensual de 48,595 empleos (0.2%), mientras que a tasa anual los puestos de trabajo crecieron 0.9%, un avance equivalente a 194,130 empleos frente a noviembre del 2024.

No obstante, el desempeño es menor al registrado un año antes.

El menor empleo se nota más en entidades como Campeche con menos 8.2%; Tabasco con menos 7.6%; y se suman en números negativos Sonora, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Baja California, Chiapas, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosí, Yucatán, Morelos y Guanajuato.

Cabe destacar que el salario base de cotización alcanzó 624.9 pesos diarios, con un incremento anual nominal de 7%, el más alto para un noviembre.