Las claves económicas de la semana (8 al 12 de junio): De actividad industrial, empleo e inflación

Esta semana de junio estuvo marcada por datos económicos destacados para México relacionados con la actividad industrial, la inflación durante mayo y la generación de empleo.

En tanto, en el resto del mundo, el Banco Central Europeo dio a conocer su última decisión en materia de política monetaria, mientras que Japón reflejó una pérdida de impulso de su economía.

Mientras que en Estados Unidos, esta semana la atención también se centró en la inflación y los precios al productor.

Te compartimos un breve recuento de los indicadores económicos de nuestro país y el mundo más importantes que se publicaron del lunes 8 al viernes 12 de junio para que disfrutes del fin de semana bien informado.

Inflación en México fue de 3.94% anual en mayo

La inflación general anual en México se moderó a 3.94% durante mayo, desde 4.45% registrado en abril, con lo cual nuevamente está dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico).

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicado el martes pasado, la inflación mensual fue de -0.21% durante el quinto mes del año. En abril, la inflación había sido de 0.20 por ciento.

Es la primera vez desde enero que la inflación a los consumidores vuelve al rango objetivo del Banco de México, que es de 3% +/- un punto porcentual.

Empleo eventual tira creación de puestos en México durante mayo

El empleo formal en el país volvió a terreno negativo en mayo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante el quinto mes de 2026 se perdieron 29,922 puestos de trabajo, borrando de un golpe casi todo el avance de 33,073 plazas registrado en abril.

El retroceso lo explica por completo el empleo eventual, que registró 32,471 bajas. Los puestos permanentes, en cambio, apenas sumaron 2,549, insuficientes para compensar el daño.

Durante abril, la modalidad eventual sostuvo el dinamismo laboral con 44,655 incorporaciones, logrando mitigar la pérdida de 11,582 plazas permanentes. Sin embargo, en mayo la tendencia se revirtió; el eslabón más vulnerable de la contratación se desplomó, impactando negativamente en la cifra global.

Actividad industrial en México creció 2.1% mensual en abril

La actividad industrial desarrollada en territorio mexicano durante abril creció un sobresaliente 2.1% en comparación con marzo, con lo que revirtió la caída de 0.5% de dicho mes, de acuerdo con cifras reportadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se trata del mayor salto mensual desde marzo del 2021 (+2.3%), con la diferencia de que en aquel momento la variable crecía con fuerza por el “efecto rebote” tras el impacto de la pandemia de Covid-19.

El “estirón” del indicador también se observa en la comparación interanual, donde se registró un crecimiento de 1.8%, el mayor desde noviembre del 2023 (+2.1 por ciento).

De forma desagregada, la actividad de la construcción remolcó notablemente la actividad industrial, al registrar una expansión mensual de 7.6 por ciento.

Inflación en EU se disparó a 4.2% en mayo

La inflación al consumidor en Estados Unidos registró en mayo su mayor subida en tres años, debido a que el conflicto en Oriente Medio provocó un aumento del precio de la gasolina y otros productos energéticos, lo que da más argumentos a la Reserva Federal para mantener las tasas de interés sin cambios hasta 2027.

El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 4.2% en los 12 meses hasta mayo, el mayor incremento desde abril de 2023, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. El IPC avanzó un 3.8% interanual en abril. Los precios subieron un 0.5% en términos mensuales, tras un aumento del 0.6% en abril.

El tercer mes consecutivo de fuertes subidas del IPC puso de relieve la creciente presión sobre los hogares, ya que los datos sugieren que cada vez más consumidores están echando mano de sus ahorros para financiar sus gastos. La inflación superó el crecimiento de los salarios por segundo mes consecutivo, lo que podría lastrar el crecimiento económico general.

Precios al productor EU subieron más de lo previsto en mayo

Los precios al productor de Estados Unidos subieron más de lo previsto en mayo, lo que supuso el mayor incremento interanual en tres años y medio, debido a que el conflicto en Oriente Medio provocó un aumento del costo de los productos energéticos.

NOTA RELACIONADA: https://www.eleconomista.com.mx/economia/solicitudes-semanales-subsidios-desempleo-aumentan-levemente-eu-20260611-817998.html

El índice de precios al productor para la demanda final subió un 1.1% el mes pasado, tras un repunte del 1.1 % revisado a la baja en abril, según informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo.

El BCE eleva las tasas de interés ante el aumento de la inflación

El Banco Central Europeo elevó el jueves las tasas de interés de referencia, tal como esperaban los analistas, en un intento de frenar de raíz la escalada de la inflación, antes de que el aumento de los costos energéticos provocado por la guerra en Oriente Medio se extienda por la economía de la zona del euro.

El BCE elevó la tasa de depósito —el interés que paga a los bancos por mantener su exceso de liquidez en el banco central— del 2.00% al 2.25%, tal y como preveía una encuesta de Reuters entre analistas, y la tasa de refinanciación o "refi" —el interés que el BCE cobra a los bancos por préstamos a corto plazo— del 2.15% al 2.40%.

El aumento de los costos del petróleo y el gas contribuyó a que la inflación en la zona euro, integrada por 21 países, superara el 3% el mes pasado, muy por encima del objetivo del 2% del BCE, y es casi seguro que se produzcan nuevas subidas, ya que el conflicto se prolonga más de lo que la mayoría había previsto.

Por eso el BCE lleva tiempo señalando la subida de las tasas y ha dejado claro a las empresas y los hogares que no toleraría un aumento de las expectativas de precios a largo plazo.

Banco de Canadá dejó en 2.25% tasa de referencia

El Banco de Canadá (BoC, por su sigla en inglés) mantuvo su tasa de interés de referencia en 2.25%, y advirtió que la economía del G7 enfrenta importantes dificultades, ya que su futura relación económica con Estados Unidos (EU) sigue siendo incierta.

El anuncio supuso la quinta decisión consecutiva del BoC de mantener las tasas sin cambios.

Canadá ha experimentado dos trimestres de crecimiento negativo, una circunstancia que algunos economistas califican de recesión técnica.

El crecimiento debería volver a ser positivo en el segundo trimestre del año, según el BoC, aunque advirtió que persisten los retos ante la continua incertidumbre sobre las políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

PIB de Japón creció menos de lo estimado en el primer trimestre

La economía japonesa perdió impulso en el trimestre de enero a marzo con respecto a los tres meses anteriores debido a la atonía de la inversión en capital, según mostraron los datos revisados del Producto Interno Bruto (PIB), lo que apunta a los retos que se avecinan a causa del conflicto en Medio Oriente.

Las cifras del PIB publicadas por la Oficina del Gabinete mostraron que la economía creció 1.8% anualizado en el primer trimestre, un dato peor que 2.1% estimado inicialmente, pero mejor que la previsión media de los economistas de un crecimiento de 1.3 por ciento.

Sin anualización, el PIB creció 0.5%, ligeramente por encima de la previsión media de una expansión de 0.3% y en línea con la cifra preliminar.

Banco Mundial rebaja previsión de crecimiento global a 2.5% por guerra

El Banco Mundial rebajó el jueves su previsión de crecimiento global para 2026 al 2.5% debido a la guerra en Oriente Medio, y señaló que el crecimiento podría ralentizarse hasta situarse en tan solo el 1.3% si las interrupciones en el suministro energético resultan más graves y provocan tensiones importantes en los mercados financieros.

El crecimiento mundial alcanzó el 2.9% en 2025, indicó el banco en su informe semestral "Perspectivas Económicas Mundiales", lo que supone un aumento de 0.2 puntos porcentuales con respecto a su estimación de enero. Su previsión para 2026 es 0.1 puntos porcentuales inferior a la de enero, la más baja registrada desde la pandemia de Covid-19 que comenzó a finales de 2019.

El banco redujo las previsiones para dos tercios de los países como consecuencia de la guerra, y los mayores recortes afectaron a los Emiratos Árabes Unidos, Irak y otros países de Oriente Medio cuyas exportaciones de energía se han visto muy afectadas por el conflicto.

La economía británica empezó a notar el impacto de la guerra en Irán en abril

La economía británica se contrajo un 0.1% en abril, su primera caída mensual desde agosto, ya que la cancelación de las carreras del Gran Premio de Fórmula 1 y otros eventos deportivos del golfo Pérsico a raíz de la guerra en Irán supuso un duro golpe para la industria del entretenimiento británica.

Los datos mostraron los primeros indicios claros del impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en el crecimiento económico británico.

La Oficina Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés) indicó que la producción en el sector de los servicios descendió en abril un 0.2%, lastrada por los servicios administrativos y de apoyo, así como por los sectores de las artes, el ocio y el entretenimiento.

Un responsable de la ONS señaló que había informes que indicaban que la cancelación de eventos deportivos en Oriente Medio había afectado a las empresas británicas relacionadas con estos.

Inflación en Argentina volvió a moderarse en mayo

La inflación argentina se ubicó en 2.1% en mayo, una nueva desaceleración tras la registrada en abril, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (Indec).

Con el dato de mayo, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año es del 14.7%, mientras que la variación interanual se ubica en torno al 33.2 por ciento.

La inflación de abril había sido de 2.6%, tras un pico de 3.4% en marzo.

El alza de mayo estuvo impulsada por los precios en comunicación (3.4%) y educación (2.9%), mientras que el sector que menos movimientos tuvo fue el de prendas de vestir y calzado (0.3%).

¿Cómo cerraron los mercados esta semana?

El peso mexicano y la bolsa avanzaron el viernes 12 de junio, anotando una ganancia semanal, impulsados por una mejora en el apetito global por riesgo ante señales de que Estados Unidos e Irán estaban cerca de pactar el fin de la guerra en Medio Oriente.

Tipo de cambio

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la última sesión de la semana y terminó la semana con avances..

El tipo de cambio concluyó la jornada en el nivel de 17.2313 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.2417 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una mejora de 1.04 centavos, equivalentes a 0.06 por ciento.

Con las ganancias de los últimos dos días, el peso cerró una semana positiva. Contra el cierre del viernes pasado de 17.4793 por dólar, con el dato del Banxico, el movimiento significó para la moneda una ganancia acumulada de 24.80 centavos o de 1.42 por ciento.

BMV y Biva

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este viernes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con las acciones locales más negociadas, avanza 1.46% hasta 67,954.55 puntos, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 1.48% a 1,367.28.

Después de haber registrado ayer su mejor sesión desde marzo, repuntando tras seis pérdidas seguidas, el S&P/BMV IPC extendió el movimiento. El índice de referencia registró una mejora acumulada de 2.74%, con lo que en el año acumula 5.57% de rendimiento.

Wall Street

Los tres principales índice de Wall Street terminaron con ganancias las negociaciones de este viernes.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.70% a 51,202.26 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanzó 0.50% a 7,431.46 puntos. El Nasdaq Composite ganó 0.31% a 25,888.84 puntos.

La jornada estuvo marcada por el debut en bolsa de SpaceX, de Elon Musk. Los títulos de la compañía, que el año pasado perdió casi 5,000 millones de dólares, se dispararon 19% hasta un precio de 161 dólares, llegando a subir en la sesión hasta 30 por ciento.

En los desempeños acumulados, las tres referencias del mercado estadounidenses cerraron esta semana con ganancias. El Dow Jones subió 0.66%; el S&P 500, 0.65%, y el Nasdaq, 0.70%.

(Con información de María del Pilar Martínez, Sebastían Díaz Mora, José Antonio Rivera y Octavio Amador.)